TV

John Wick: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

di Anton Filippo Ferrari
John Wick: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 12 gennaio 2026, su Italia 1 va in onda John Wick, film del 2014 diretta da Chad Stahelski e scritta da Derek Kolstad, primo capitolo dell’omonima serie con protagonista Keanu Reeves. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John Wick è un ex assassino che da circa cinque anni si è ritirato per vivere con la moglie, che però muore a causa di un male incurabile; come ultimo regalo della donna John riceve una cagnolina, pochi giorni dopo il funerale, a cui si affeziona molto. Un giorno, mentre è a fare rifornimento con la sua Ford Mustang Boss 429 del 1969, viene notato da un ragazzo russo che vuole comprare la vettura e riceve da John un netto rifiuto. La stessa notte il giovane e i suoi compari si intrufolano in casa di John, lo picchiano brutalmente e gli rubano l’auto dopo aver ucciso la sua cagnolina.

John, ripresosi, si reca dal suo amico Aurelio, un trafficante d’auto a cui il ragazzo russo si era inutilmente rivolto per rendere la macchina non rintracciabile. Lì scopre che ad aggredirlo è stato Yosef Tarasov, il figlio di Viggo, il principale boss della città. Quest’ultimo, che conosce personalmente John, a cui deve la propria posizione è conscio, vista l’abilità del killer, che suo figlio è condannato; dopo aver colpito suo figlio con un paio di pugni e avergli spiegato chi sia John, Viggo telefona a John e tenta di dissuaderlo dal vendicarsi, ma John è irremovibile. Viggo invia dunque una dozzina di suoi uomini a casa di John per ucciderlo…

John Wick: il cast del film

Abbiamo visto la trama di John Wick, ma qual è il cast del film in onda stasera, 12 gennaio 2026, su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Keanu Reeves: Jonathan “John” Wick
  • Michael Nyqvist: Viggo Tarasov
  • Alfie Allen: Yosef Tarasov
  • Willem Dafoe: Marcus
  • Dean Winters: Avi
  • Adrianne Palicki: Ms. Perkins
  • John Leguizamo: Aurelio
  • Daniel Bernhardt: Kirill
  • Bridget Moynahan: Helen Wick
  • Ian McShane: Winston
  • Bridget Regan: Addy
  • Lance Reddick: Charon
  • Keith Jardine: Kuzma
  • Thomas Sadoski: Jimmy
  • David Patrick Kelly: Charlie
  • Omer Barnea: Gregori
  • Toby Leonard Moore: Victor
  • Clarke Peters: Harry
  • Kevin Nash: Francis
  • Scott Tixier: violinista
  • Randall Duk Kim: dottore del Continental

Streaming e tv

Dove vedere John Wick in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 12 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
