John Wick: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 12 gennaio 2026, su Italia 1 va in onda John Wick, film del 2014 diretta da Chad Stahelski e scritta da Derek Kolstad, primo capitolo dell’omonima serie con protagonista Keanu Reeves. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John Wick è un ex assassino che da circa cinque anni si è ritirato per vivere con la moglie, che però muore a causa di un male incurabile; come ultimo regalo della donna John riceve una cagnolina, pochi giorni dopo il funerale, a cui si affeziona molto. Un giorno, mentre è a fare rifornimento con la sua Ford Mustang Boss 429 del 1969, viene notato da un ragazzo russo che vuole comprare la vettura e riceve da John un netto rifiuto. La stessa notte il giovane e i suoi compari si intrufolano in casa di John, lo picchiano brutalmente e gli rubano l’auto dopo aver ucciso la sua cagnolina.

John, ripresosi, si reca dal suo amico Aurelio, un trafficante d’auto a cui il ragazzo russo si era inutilmente rivolto per rendere la macchina non rintracciabile. Lì scopre che ad aggredirlo è stato Yosef Tarasov, il figlio di Viggo, il principale boss della città. Quest’ultimo, che conosce personalmente John, a cui deve la propria posizione è conscio, vista l’abilità del killer, che suo figlio è condannato; dopo aver colpito suo figlio con un paio di pugni e avergli spiegato chi sia John, Viggo telefona a John e tenta di dissuaderlo dal vendicarsi, ma John è irremovibile. Viggo invia dunque una dozzina di suoi uomini a casa di John per ucciderlo…

John Wick: il cast del film

Abbiamo visto la trama di John Wick, ma qual è il cast del film in onda stasera, 12 gennaio 2026, su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Keanu Reeves: Jonathan “John” Wick

Michael Nyqvist: Viggo Tarasov

Alfie Allen: Yosef Tarasov

Willem Dafoe: Marcus

Dean Winters: Avi

Adrianne Palicki: Ms. Perkins

John Leguizamo: Aurelio

Daniel Bernhardt: Kirill

Bridget Moynahan: Helen Wick

Ian McShane: Winston

Bridget Regan: Addy

Lance Reddick: Charon

Keith Jardine: Kuzma

Thomas Sadoski: Jimmy

David Patrick Kelly: Charlie

Omer Barnea: Gregori

Toby Leonard Moore: Victor

Clarke Peters: Harry

Kevin Nash: Francis

Scott Tixier: violinista

Randall Duk Kim: dottore del Continental

Streaming e tv

Dove vedere John Wick in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 12 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.