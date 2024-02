John Travolta: i meme con protagonista l’attore ospite a Sanremo 2024

Da anni John Travolta è l’involontario protagonista di alcuni meme che circolano in rete, in particolare sui social e su WhatsApp. In particolare da tempo circola una gif animata in cui il celebre attore hollywoodiano, nei panni di Vincent Vega di Pulp Fiction, si guarda intorno con aria confusa cercando Uma Thurman, alias Mia Wallace.

La scena originale, come detto, è tratta dal film del 1994 “Pulp Fiction”. A far partire tutto sarebbe stato un utente di Imgur, ILikeToWonkaMyWilly, che ha avuto l’idea di posizionare l’attore in un supermercato, indeciso su che gioco scegliere come regalo di Natale. E da lì è partito tutto: basta cambiare lo sfondo e il gioco è fatto. L’hashtag #ConfusedTravolta è diventato un cult e l’effetto è stato ed è ancora davvero esilarante.

Abbiamo visto la storia del meme con protagonista John Travolta