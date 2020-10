Jessica Morlacchi, chi è la concorrente del torneo di Tale e Quale Show 2020

Jessica Morlacchi è una dei concorrenti del Torneo di Tale e Quale Show 2020, in onda in prima serata su Rai 1 da stasera, 30 ottobre 2020. Nota soprattutto per essere stata in passato la leader della band Gazosa. Da solita però la sua carriera non è decollata. Ha partecipato a Tale e Quale Show nel 2019, piazzandosi al quarto posto. Partecipa al Torneo di Tale e Quale 2020 che riunisce i sei migliori concorrenti di questa edizione e quattro dello scorso anno. Ma chi è Jessica Morlacchi?

Nata a Roma il 17 luglio 1987, Jessica ha iniziato a studiare musica a 7 anni grazie alla spinta del padre bassista e della sorella cantante. La passione per il canto è sbocciata durante l’adolescenza e nel 1998 ha fondato la band Età Beta, che ha posto le basi per il fiorire dei Gazosa, che hanno cambiato forma nel 2000 e sono nati dalle ceneri del progetto Zeta Beta.

Ed è proprio con i Gazosa e singoli come “WWW Mi piaci tu” che Jessica Morlacchi ha fatto conoscere il suo nome in tutto lo stivale, ma l’addio alla band è arrivato poco dopo, nel 2003: Jessica ha voluto proseguire da solista. Due anni dopo, Marco Masini l’ha voluta con sé sul palco del Festival di Sanremo per cantare in duetto. Dopo aver lasciato il gruppo Gazosa, Jessica Morlacchi entra in una brutta depressione. Soffre di ansia e attacchi di panico, problemi che la inducono a chiudersi in se stessa e ad evitare di uscire di casa.

Nel 2006 ha firmato il contratto con l’etichetta MBO e ha pubblicato il primo singolo intitolato “Un bacio senza fine”. Nel 2011 ha preso parte al Canto di Natale, nel 2013 poi partecipa a The Voice of Italy entrando in squadra con Riccardo Cocciante. Nel 2019 entra nel cast del programma televisivo Ora o mai più in onda su Rai 1 e nell’ultima puntata presenta il brano “Senza ali e senza cielo” classificandosi al secondo posto. A settembre dello stesso anno, entra come concorrente a Tale e Quale Show e arriva quarta. Nel 2020 Jessica partecipa al torneo dei campioni dell’edizione 2020 composta da tre puntata in onda dal 30 ottobre al 13 novembre. Della sua vita privata si conosce molto poco. Chi vuole seguirla, può trovare qui il suo account Instagram.

