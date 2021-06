Chi sono Jessica e Alessandro, la coppia di Temptation Island 2021

Tra i concorrenti (coppie) di Temptation Island 2021 ci sono Jessica e Alessandro. Jessica 34 anni, impiegata, di Tradate (Varese) fidanzata da 7 anni con Alessandro, 28 anni, di Milano, lavora nell’azienda di famiglia. Convivono da 2 anni.

“Scrivo a Temptation Island perché da quando siamo andati a convivere, da ragazzo intraprendente e pieno di vita è diventato un bradipo, senza più interessi né entusiasmo per nulla – ha detto Jessica -. Siamo come due coinquilini e mi annoio mortalmente. Spero che Temptation mi aiuti a capire se questa storia è arrivata al capolinea o se ha ancora un futuro”. “È vero che sono cambiato – ha ammesso Alessandro -, perché io mi sono divertito tanto in passato e non ho più bisogno di quel tipo di vita. Adesso mi basta lei. Quindi penso che il problema sia più suo”.

Streaming e tv

