Ballando con le stelle 2022: Iva Zanicchi, la malattia del marito Fausto Pinna (Pippi)

Il marito di Iva Zanicchi, come rivelato più volte dalla cantante, è malato da tempo. Un problema che angoscia Iva che però, “nasconde il dolore” ballando e raccontando barzellette a Ballando con le Stelle 2022. Ma qual è la malattia del marito di Iva Zanicchi, Fausto Pinna (chiamato affettuosamente Pippi dalla cantante)? Da tempo l’uomo lotta contro un tumore al polmone. A Diva e Donna la cantante ha raccontato i momenti più complicati di questa lunga battaglia, non ancora terminata, che ha portato il marito a perdere ben trentasei chili.

“Fausto sta abbastanza bene. Pesava 110 chili, ora ne pesa 74. Non ne parliamo molto, del dolore ho pudore. Ma lui sa bene che, porca miseria, se uno fuma 90 sigarette al giorno alla fine le paga. E le ha pagate con un tumore al polmone”. Iva non ha dubbi sul fatto che alla fine il suo Fausto ce la farà, anche se logicamente è preoccupata per le sue condizioni di salute instabili. “Recentemente ha avuto un po’ di depressione, perché ha subìto una cura molto forte. L’ha sopportata meno bene della chemio, ma adesso sta bene. Questo che sta dando lui è un esempio per tutti. Lui andrà benone e morirò prima io di lui! Pensate che i medici gli avevano dato due mesi di vita nel 2019, eppure lui oggi è ancora qui. E io gli porto fortuna: gli metto le mani sulla testa e gli dico che andrà tutto bene, infatti è così”.

Come se non bastasse durante la pandemia, Iva Zanicchi ha perso anche l’amato fratello Antonio, la cui scomparsa ha rappresentato – a suo dire – il dolore più grande mai provato fino ad ora. “Questo dolore mi accomuna a migliaia di famiglie e anche se certi dolori non li do a vedere, forse, il più grande è stato la morte di mio fratello”.

Lo ha raccontato commossa a Ballando con le Stelle 2022, arrivando a dire che la morte di Antonio ha superato, in termini di dolore emotivo, pure la scomparsa della mamma. “Io ho adorato mia madre, penso a lei dopo dieci anni dalla sua morte, però il dolore più crudo, cattivo e grande è la morte di mio fratello. E’ una cosa assurda“, ha ammesso l’artista.