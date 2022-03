Italia’s Got Talent 2022 streaming e diretta tv: dove vederlo, Sky Uno, Tv8 | 9 marzo

Dove vedere in diretta tv e in streaming Italia’s Got Talent 2022? E in chiaro su Tv8? Questa sera, 9 marzo, va in onda la settima puntata della nuova edizione del popolare show, in programma ogni mercoledì su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), disponibile in qualsiasi momento on demand e su Sky Go per gli abbonati Sky, anche in streaming su NOW. E in chiaro su Tv8? Appuntamento ogni martedì successivo in prima serata dalle 21.30. La finale in diretta è in programma il 30 marzo. Alla conduzione per il sesto anno consecutivo troviamo Lodovica Comello, mentre in giuria la grande novità è rappresentata da Elio, che si aggiunge ai confermatissimi Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Di seguito tutte le informazioni su come vedere Italia’s Got Talent 2022 in diretta tv e in streaming.

In tv

Italia’s Got Talent 2022 va in onda questa sera, mercoledì 9 marzo 2022, su Sky Uno alle ore 21.15. Il canale è visibile al canale 108 del decoder Sky, digitale terrestre canale 455. Chi non è abbonato alla pay-tv potrà seguirlo in chiaro su Tv8 (al tasto 8 del telecomando) ogni martedì sera successivo alle 21.30. Sui due canali previste poi diverse repliche nei giorni seguenti la prima messa in onda.

Italia’s Got Talent 2022 streaming live

Se non siete a casa potete seguire lo show in diretta sulla piattaforma SkyGo, dedicata agli abbonati Sky, e disponibile su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, oltre che in streaming su NOW. In qualsiasi momento grazie alla funzione on demand. Inoltre sul sito del programma si potrà rivedere tutto con calma da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Italia’s Got Talent 2022, ma quante puntate sono previste? In tutto 9, di cui otto audizioni e la finalissima in diretta del 23 marzo 2022, in cui i 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione di Italia’s Got Talent 2022. Come da tradizione il vincitore sarà decretato dall’insindacabile giudizio del pubblico da casa. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):