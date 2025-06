Isola dei Famosi 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata

Questa sera, mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2025, la nuova edizione del reality che quest’anno vedrà la conduzione di Veronica Gentili. Al suo fianco, nel ruolo inedito di opinionista, Simona Ventura, che dell’Isola è stata storica conduttrice e un anno anche naufraga. Inviato in Honduras il bel Pierpaolo Pretelli. Dove vedere L’Isola dei Famosi 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì e/o mercoledì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40).

Isola dei Famosi 2025 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming l’Isola dei Famosi 2025, ma quante puntate sono previste su Canale 5? Non è stato comunicato il numero esatto di puntate. Nel corso degli anni il reality-show ha avuta una durata variabile tra i due e i tre mesi circa. In tutto dovrebbero andare in onda circa 20 puntate.