Isola dei Famosi 2025: le anticipazioni sulla nona puntata, 25 giugno

Questa sera, mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi 2025, la nuova edizione del reality che quest’anno vedrà la conduzione di Veronica Gentili. Con la sua grinta e il suo stile, interpreta perfettamente lo spirito della “nuova Isola” volto alla riscoperta della dimensione più autentica del programma. Con un approccio dinamico e deciso, la giornalista racconterà le avventure dei naufraghi, le loro emozioni, i retroscena e i momenti di crescita e difficoltà di ciascuno di loro.

Nel ruolo inedito di opinionista, arriva Simona Ventura che, dopo aver condotto il reality e aver partecipato nelle vesti di concorrente, offrirà il suo punto di vista appassionato su ogni sfida e strategia. La sua esperienza e il suo carisma arricchiranno ulteriormente la narrazione del programma. Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato in Honduras: seguirà i naufraghi, le loro avventure e le difficoltà quotidiane di un viaggio unico, come quello dell’Isola, che spinge i concorrenti a superare i propri limiti.

Anticipazioni

Ma quali sono i naufraghi (cast) de L’Isola dei Famosi 2025? In tutto saranno 19 i concorrenti in gara. In palio 100 mila euro in gettoni d’oro. Ecco i concorrenti:

Loredana Cannata (attrice)

Camila Giorgi (ex tennista)

Antonella Mosetti (showgirl)

Teresanna Pugliese (imprenditrice e influencer)

Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione del Grande Fratello)

Patrizia Rossetti (conduttrice televisiva e radiofonica)

Chiara Balistreri

Nunzio Stancampiano (ballerino e campione italiano di latino-americano)

Angelo Famao (cantante neomelodico)

Mirko Frezza (attore)

Omar Fantini (comico)

Paolo Vallesi (cantautore)

Mario Adinolfi (giornalista)

Dino Gianrusso (conduttore e politico)

Samuele Braganelli (volto di Italia Shore)

Alessia Fabiani (Showgirl)

Lorenzo Tano (figlio Rocco Siffredi)

Carly Tommasini (modella transgender)

Leonardo Brum (modello)

Streaming e diretta tv

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2025 in diretta tv e live streaming? Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì e mercoledì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40). Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.