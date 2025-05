A che ora inizia l’Isola dei Famosi 2025: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia l’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili su Canale 5? Ogni puntata inizierà intorno alle ore 21,30 e avrà una durata di circa 4 ore, pause pubblicitarie incluse. La chiusura è infatti, stando alle informazioni nella guida tv Mediaset, prevista per le 0re 01,30.

Ma come si vota per i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2025? Il pubblico da casa potrà partecipare al televoto via mobile con SMS al numero 477.000.3. Veronica Gentili debutta alla guida del reality show – una collaborazione tra Rti e Banijay Italia – e, con la sua grinta e il suo stile, interpreta perfettamente lo spirito della “nuova Isola” volto alla riscoperta della dimensione più autentica del programma. Con un approccio dinamico e deciso, la giornalista racconterà le avventure dei naufraghi, le loro emozioni, i retroscena e i momenti di crescita e difficoltà di ciascuno di loro.

Nel ruolo inedito di opinionista, arriva Simona Ventura che, dopo aver condotto il reality e aver partecipato nelle vesti di concorrente, offrirà il suo punto di vista appassionato su ogni sfida e strategia. La sua esperienza e il suo carisma arricchiranno ulteriormente la narrazione del programma. Pierpaolo Pretelli sarà l’inviato in Honduras: seguirà i naufraghi, le loro avventure e le difficoltà quotidiane di un viaggio unico, come quello dell’Isola, che spinge i concorrenti a superare i propri limiti.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per L’Isola dei Famosi 2025 su Canale 5? Non è stato comunicato il numero esatto di puntate. Nel corso degli anni il reality-show ha avuta una durata variabile tra i due e i tre mesi circa. In tutto dovrebbero andare in onda circa 20 puntate.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia L’Isola dei Famosi 2025, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì e mercoledì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40). Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.