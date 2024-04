Isola dei Famosi 2024: le anticipazioni sulla quarta puntata, 18 aprile

Stasera, giovedì 18 aprile 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2024, la nuova edizione del reality che quest’anno vedrà la conduzione di Vladimir Luxuria. La conduttrice dopo aver ricoperto tutti i ruoli possibili (naufraga (e vincitrice nel 2008, sesta edizione), inviata (2012) e opinionista (nel 2011, 2017, 2022 e 2023)) ora passa alla conduzione. Inviata in Honduras sarà l’ex modella e conduttrice Elenoire Casalegno. In studio insieme a Vladimir Luxuria, a commentare quello che succede sull’Isola, ci saranno Dario Maltese, conduttore e giornalista del Tg5, e Sonia Bruganelli, che torna come opinionista dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di oggi capiremo di più sull’infortunio che ha riguardato Marina Suma, che ha avuto la necessità dell’intervento dei medici a seguito di un probabile strappo alla schiena durante una delle prove leader. Accertamenti anche per Francesco Benigno, entrato nella puntata di giovedì scorso, che ha avuto un mancamento probabilmente per un problema di pressione. Che si è però risolto nel giro di pochi minuti fortunatamente. In nomination: Daniele Radini Tedeschi e Artur Dainese, Francesco Benigno e Peppe Di Napoli per il gruppo e Joe Bastianich per il leader Samuel Peron. Chi lascerà l’Isola?

Streaming e diretta tv

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2024 in diretta tv e live streaming? Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40). Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.