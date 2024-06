Isola dei Famosi 2024: le anticipazioni sulla nuova puntata, 5 giugno

Stasera, mercoledì 5 giugno 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2024, la nuova edizione del reality che quest’anno vedrà la conduzione di Vladimir Luxuria. La conduttrice dopo aver ricoperto tutti i ruoli possibili (naufraga (e vincitrice nel 2008, sesta edizione), inviata (2012) e opinionista (nel 2011, 2017, 2022 e 2023)) ora passa alla conduzione. Inviata in Honduras sarà l’ex modella e conduttrice Elenoire Casalegno. In studio insieme a Vladimir Luxuria, a commentare quello che succede sull’Isola, ci saranno Dario Maltese, conduttore e giornalista del Tg5, e Sonia Bruganelli, che torna come opinionista dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di oggi si parlerà di quanto avvenuto nelle scorse ore e giorni sull’Isola. Delle varie dinamiche, litigi e chiarimenti. Durante la puntata spazio poi all’eliminazione e alla nomination. Chi lascierà il reality? Ma non solo. Quella di stasera sarà l’ultima puntata e conosceremo quindi il vincitore di questa edizione.

Streaming e diretta tv

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2024 in diretta tv e live streaming? Il reality andrà in onda con gli appuntamenti serali in diretta ogni settimana, il lunedì sera, per due mesi circa alle ore 21,30 su Canale 5. Non mancherà la messa in onda del consueto Daytime, il riassunto di tutto quello che succede ogni giorno in Honduras (dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 11.55 e alle 13.40). Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.