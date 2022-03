Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 24 marzo

Stasera, lunedì 21 marzo 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin che prende il posto di Massimiliano Rosolino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Dopo l’arrivo dei vip della prima puntata e la formazione delle prime inseparabili coppie, continuano gli sbarchi dei naufraghi che andranno a comporre il cast di questa edizione. Intanto sono tre le coppie al televoto: Antonio Zequila e Floriana Secondi, Ilona Staller e Marco Melandri, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Al centro, come da tradizione, la sopravvivenza sull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i tanti concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.