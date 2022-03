Isola dei Famosi 2022: cast, concorrenti (naufraghi), location, quante puntate e streaming

Dal 21 marzo 2022 alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin che prende il posto di Massimiliano Rosolino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast: i concorrenti

Ma quali sono i concorrenti (cast) dell’Isola dei Famosi 2022? Quest’anno, i concorrenti sono divisi in due gruppi: coppie e singoli. Le coppie, novità dell’edizione 2022, saranno formate da amici o parenti: genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio. Le coppie sono:

Di seguito l’elenco completo del cast (concorrenti, naufraghi) dell’Isola dei Famosi 2022 provenienti dal mondo della tv, dello sport, del cinema e della musica:

Roberta Morise, conduttrice e showgirl

Roger Balduino, modello

Lory Del Santo, showgirl.

Marco Cucolo, modello e fidanzato Lory Del Santo

Guendalina Tavassi, ex concorrento del Grande Fratello, ora influencer

Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina.

Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello ed opinionista

Antonio Zequila, ex modello ed attore

Estefania Bernal, modella già definita “la nuova Belen”

Nicolas Vaporidis, attore

Clemente Russo, pugile

Laura Maddaloni, pugile

Carmen Di Pietro, showgirl

Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro

Cicciolina, ex star a luci osse

Jovana Dordevic, moglie di Dordevic

Marco Melandri, campione di motociclismo

Blind, cantante, ex X Factor

Due Cugini di Campagna, cantanti

Jeremias Rodriguez, influencer e fratello della showgirl Belen

Gustavo Rodriguez, padre della showgirl Belen

Patrizia Bonetti, ex concorrente del Grande Fratello e molto vicina a Fabrizio Corona. Il suo nome non è stato ufficializzato ma “spoilerato” per errore. Sì perché l’addetto ai social media di Banijay Italia, ha condiviso la sua foto nei panni di naufraga, nonostante il nome della ragazza non fosse tra quelli già annunciati dalla produzione.

Isola dei Famosi 2022: location

Ma dove si svolge (location) l’Isola dei Famosi 2022? Le prime tre edizioni, che sono state trasmesse su Rai 2, si sono svolte nella Penisola di Samanà, nella Repubblica Domenicana, poi la produzione si è sposata a Cayos Cochinos, in Honduras. Eccezione solo per la settimana edizione, che ha avuto come sfondo Corn Island, in Nicaragua, perché l’Honduras in quel periodo ha dovuto fare i conti con un colpo di stato. Proprio come l’anno scorso, anche quest’anno i naufraghi sbarcheranno in Honduras perché è stata confermata la location di Cayo Cochinos. Dove si trova Cayo Cochinos? Si tratta di un arcipelago nel meraviglioso mare dei Caraibi, un luogo in cui è solo la natura che regna. Vicino due isole abitate dai locali, Cayo Cochino Mayor e Menor.

Montepremi

Cosa vince il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022? Solo uno tra i tanti concorrenti conquisterà il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Come si vota, televoto

Ma come si vota per i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022? Tutte le info:

APP MEDIASET PLAY (gratuito). Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO WEB (gratuito). Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale della trasmissione (www.isola.mediaset.it). All’interno della sezione “VOTA”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale della trasmissione (www.isola.mediaset.it). All’interno della sezione “VOTA”, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli. SMART TV (gratuito). Per le Smart TV abilitate, sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play, registrarsi e quindi partecipare al televoto.

Per le Smart TV abilitate, sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play, registrarsi e quindi partecipare al televoto. SMS (a pagamento). Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando la conduttrice lancerà il televoto durante la trasmissione, i telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477 000 2. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,16 euro, a seconda del proprio operatore.

Isola dei Famosi 2022: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per l’Isola dei Famosi 2022 su Canale 5? Mediaset non ha reso noto il numero esatto delle puntate. Il debutto dell’Isola dei Famosi 2022 è fissato per lunedì 21 marzo 2022, al posto del GF Vip che è terminato il 14 marzo. Al momento non è stata diffusa la durata del programma che tuttavia, considerando le precedenti edizioni, difficilmente si concluderà prima di due mesi (lo scorso anno le puntate sono state 12, per un totale di 68 giorni). Nel merito invece della data di messa in onda dell’ultima puntata, a pronunciarsi è stata la conduttrice Ilary Blasi, che nel corso di una intervista ha spiegato: “Cosa farò dopo L’Isola dei Famosi? Non lo so. Dovrebbe finire al massimo la prima settimana di giugno, di mezzo c’è l’estate.. e poi chissà”.

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.