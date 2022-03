Isola dei Famosi 2022: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 21 marzo

Stasera, lunedì 21 marzo 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’Isola dei Famosi 2022, il reality show tutto all’insegna dell’avventura. Tra mancanza di cibo, prove faticose e lotta per la sopravvivenza in un vero paradiso terrestre. Dopo la vittoria di Awad, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone del programma: con lei in studio due opinionisti pungenti e ironici, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato torna ad essere Alvin che prende il posto di Massimiliano Rosolino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella puntata in onda stasera conosceremo il cast della nuova edizione. Una parte dei naufraghi sarà composta da coppie unite da un legame (amoroso, famigliare o amicale) e l’altra da concorrenti “singoli”. Le coppie sono: Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni; Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni; Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi; Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez; Lory Del Santo (già vincitrice dell’edizione 2005) e il compagno Marco Cuculo; Silvano Michetti e Nick Luciani; e due componenti del gruppo musicale dei Cugini di Campagna. I concorrenti “singoli” invece sono: Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Ilona Staller, Jovana Djordjevic, Roberta Morise, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino. Al centro, come da tradizione, la sopravvivenza sull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i tanti concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Streaming e tv

Dove vedere l’Isola dei Famosi 2022 in diretta tv e live streaming? Il reality show va in onda il lunedì e giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Il daytime è previsto dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 su Canale 5, su Italia 1 alle ore 13 e alle ore 18 e su La 5, ore 1.00. Un altro appuntamento è su Mediaset Extra alle ore 20.30. R101 è la radio ufficiale dell’Isola dei famosi. Non solo tv. Il reality condotto da Ilary Blasi sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.