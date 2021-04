L’Isola dei Famosi 2021 stasera non va in onda: perché, il motivo

L’Isola dei Famosi 2021 non va in onda: perché, il motivo

Perché l’Isola dei Famosi 2021 stasera – giovedì 8 aprile 2021 – non va in onda su Canale 5? La puntata oggi non verrà trasmessa perché, come annunciato da Ilary Blasi nel corso della scorsa puntata, si lascerà spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes, in onda su Telecinco, appunto in Spagna. Quindi per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito di non andare in onda ma dalla prossima settimana, ritorneremo, come sempre, il lunedì e il giovedì, in prima serata, su Canale 5″. Al suo posto andrà in onda il film Cado dalle nubi. L’Isola dei Famosi 2021, reality show condotto da Ilary Blasi, quindi, tornerà in onda lunedì 12 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa dell’Isola dei Famosi 2021:

Prima puntata: lunedì 15 marzo 2021

Seconda puntata: giovedì 18 marzo 2021

Terza puntata: lunedì 22 marzo 2021

Quarta puntata: giovedì 25 marzo 2021

Quinta puntata: lunedì 29 marzo 2021

Sesta puntata: giovedì 1 aprile 2021

Settima puntata: lunedì 5 aprile 2021

Ottava puntata: lunedì 12 aprile

Nona puntata: giovedì 15 aprile 2021

Decima puntata: lunedì 19 aprile 2021

Undicesima puntata: giovedì 22 aprile 2021

Dodicesima puntata: lunedì 26 aprile 2021

Tredicesima puntata: giovedì 29 aprile 2021

Quattordicesima puntata: lunedì 3 maggio 2021

Quindicesima puntata: giovedì 6 maggio 2021

Sedicesima puntata: lunedì 10 maggio 2021

Diciassettesima puntata: giovedì 13 maggio 2021

Superviventes

Come detto, Superviventes è la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Una versione, quella di quest’anno, molto italiana. Tra i concorrenti, infatti, ci saranno anche Valeria Marini, che, dopo aver completato il giro dei reality show in Italia, debutta in questo genere televisivo anche in Spagna, e Gianmarco Onestini, che, dopo un GF 16 non memorabile, è diventato una sorta di star del piccolo schermo in Spagna, avendo partecipato con successo al Gran Hermano Vip 7 e avendo vinto lo spin-off El tiempo del discuento.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché l’Isola dei Famosi 2021 oggi non va in onda, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.

