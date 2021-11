Irlanda del Nord Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022

IRLANDA DEL NORD ITALIA STREAMING TV – Questa sera, lunedì 15 novembre 2021, alle ore 20,45 Italia e Irlanda del Nord si sfidano al National Football Stadium di Windsor Park0 a Belfast per il match valido per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Una partita da dentro o fuori per gli azzurri, dopo l’1-1 contro la Svizzera. L’Italia dovrà vincere, possibilmente con qualche gol di scarto, e dare un’occhiata a cosa accade tra Svizzera-Bulgaria. Arriviamo infatti all’ultima giornata di qualificazione a pari punti con gli elvetici, e con un vantaggio di +2 nella differenza reti. Dove vedere Irlanda del Nord Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita valida per le qualificazioni dei Mondiali di Qatar 2022 tra Irlanda del Nord e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre in HD). Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, lunedì 15 novembre 2021. Previsto ampio pre e post partita.

Irlanda del Nord Italia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Irlanda del Nord Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita di qualificazione dei Mondiali Qatar 2022 Irlanda del Nord Italia, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, Evand,, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington. CT: Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. CT: Mancini.