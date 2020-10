Io ti cercherò: cosa succede nella prossima puntata, le anticipazioni ultimo episodio

Oggi, lunedì 19 ottobre 2020, abbiamo visto la terza puntata di Io ti cercherò, ma cosa succederà nella prossima puntata (la quarta e ultima)? La quarta puntata della fiction con Alessandro Gassmann andrà in onda lunedì 26 ottobre 2020 (salvo cambi di programmazione). Nei due episodi (“Due padri” e “Le divise”) Valerio continuerà a indagare sulla morte del figlio e ormai arriverà alla fatidica e attesa verità che metterà nei guai suo fratello Gianni. Il protagonista della fiction continuerà a seguire i movimenti dello spacciatore di zona ad Ostia e deciderà di seguirlo anche nei suoi spostamenti in zona Eur, dove avrà un incontro con altri due loschi individui. Valerio osserverà la scena e si appunterà la targa di uno di questi: trattasi dell’avvocato Giuseppe La Gioia, di cui verranno fuori nuovi clamorosi indizi sul suo coinvolgimento in tutta questa terribile vicenda. Grazie all’aiuto di Sara, scopriranno che La Gioia è anche amministratore della società di sorveglianza il cui furgone ha scaricato il corpo senza vita di Ettore sul lungo Tevere, in quella drammatica notte della sua morte. Ma c’è dell’altro…

Attenzione SPOILER! Nell’ultima puntata di Io ti cercherò Valerio scoprirà che l’avvocato La Gioia ha un incontro con suo fratello Gianni. A questo punto non ha più dubbi sul fatto che Gianni abbia a che fare con la morte del nipote. Dopo questa clamorosa scoperta, Valerio deciderà di affrontare Sapri e il fratello: le anticipazioni dell’ultima puntata di Io ti cercherò rivelano che ci sarà uno scontro, durante il quale preferirà sparare al suo capo piuttosto che al fratello. E così Gianni verrà arrestato per la morte di suo nipote e Valerio potrà essere contento per aver fatto giustizia a suo figlio Ettore.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima puntata di Io ti cercherò, ma quante puntate sono previste per la fiction in onda su Rai 1? La serie tv, con protagonista Alessandro Gassmann e la regia di Gianluca Maria Tavarelli, è composta da otto episodi divisi in quattro puntate dalla durata di circa 2 ore ciascuna: la prima verrà trasmessa su Rai 1 il 5 ottobre 2020; l’ultima il 26 ottobre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata (episodi 1 e 2): lunedì 5 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1 TRASMESSA

Seconda puntata (episodi 3 e 4): lunedì 12 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1 TRASMESSA

Terza puntata (episodi 5 e 6): lunedì 19 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1 TRASMESSA

Quarta ed ultima puntata (episodi 7 e 8): lunedì 26 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

