Io ti cercherò: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Io ti cercherò, la fiction in onda su Rai 1? La serie tv, con protagonista Alessandro Gassmann e la regia di Gianluca Maria Tavarelli, è composta da otto episodi divisi in quattro puntate dalla durata di circa 2 ore ciascuna: la prima verrà trasmessa su Rai 1 il 5 ottobre 2020; l’ultima il 26 ottobre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata (episodi 1 e 2): lunedì 5 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

Seconda puntata (episodi 3 e 4): lunedì 12 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

Terza puntata (episodi 5 e 6): lunedì 19 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

Quarta ed ultima puntata (episodi 7 e 8): lunedì 26 ottobre 2020, ore 21,25, Rai 1

Trama

Io ti cercherò racconta la storia di Valerio Frediani, ex poliziotto, uomo ostinato e orgoglioso che ha sempre avuto difficoltà a mostrare i suoi veri sentimenti tanto verso le donne che gli sono state accanto, quanto verso Ettore, il figlio che ha perso. Ad affiancarlo e a sostenerlo nelle indagini c’è una sua vecchia fiamma: Sara, interpretata da Maya Sansa, un’affascinante e determinata vicequestore che, da una serie di incongruenze emerse sulla morte di Ettore, si è convinta non si tratti di suicidio.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Io ti cercherò, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La serie tv va in onda da lunedì 5 ottobre 2020 in prima serata (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay – grazie alla funzione on demand – sarà possibile, dopo la messa in onda, recuperare i vari episodi e goderseli dove e quando si vuole.

Potrebbero interessarti Petra 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione della serie tv Gaffe del giudice di Forum: “È gay o ha tendenze normali?” | VIDEO Andrea Sartoretti, chi è l’attore di Io ti cercherò e Romanzo Criminale