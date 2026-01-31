Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Io sto con gli ippopotami: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Io sto con gli ippopotami: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 31 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Io sto con gli ippopotami, film del 1979 diretto da Italo Zingarelli, interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. È l’undicesimo film interpretato dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Africa coloniale britannica, 1950. Nella Rhodesia per lavoro, Tom organizza safari per turisti, armandoli a loro insaputa con fucili caricati a salve (eccetto il suo), poiché comunque ama e rispetta gli animali. L’uomo è stato cresciuto con suo cugino Slim da una donna nativa africana, dopo che suo padre e suo zio sono morti. Con l’arrivo di Slim, fannullone giramondo e rubacuori, iniziano le scaramucce tra i due che si concludono quando diventano soci nell’acquisto di un nuovo pullman per i safari. I due entrano poi in conflitto con Jack Ormond, un gangster locale tanto ricco e potente quanto spregevole, che traffica in animali e avorio, quando i suoi scagnozzi senza scrupoli minacciano un medico nativo africano che stampa un giornale di denuncia dei suoi soprusi. Al loro arrivo alla clinica gli uomini di Ormond si trovano davanti Tom e Slim, che, con una scazzottata, li cacciano via.

Ormond a questo punto decide di invitare a pranzo i due cugini e cerca di corromperli, ma questi rifiutano facendo infuriare il boss che ordina ai suoi uomini di dare una lezione ai due. Tom e Slim liberano gli animali nelle gabbie presenti nel giardino della villa e se ne vanno. Ormond pensa allora di far arrestare i due, e al processo li fa condannare corrompendo un giudice. Slim riesce però a scappare saltando dalla finestra, mentre Tom viene fermato dai militari. Quella notte mentre Tom è in prigione gli uomini di Ormond istigano la popolazione e vanno alla prigione per linciarlo, ma all’ultimo momento Slim riesce a farlo evadere con l’aiuto di un bulldozer.

Io sto con gli ippopotami: il cast

Abbiamo visto la trama di Io sto con gli ippopotami, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Terence Hill: Slim
  • Bud Spencer: Tom
  • Joe Bugner: Mr. Jack “Hammer” Ormond
  • May Dlamini: Mama Leone
  • Ben Masinga: Jason, il dottore
  • Johan Naude: capo russo degli scagnozzi di Ormond
  • Joseph Szucs: capo tedesco degli scagnozzi di Ormond
  • Sandy Nkomo: Senghor, padre di Stella
  • Dawn Jürgens: Stella
  • Nick Van Rensburg: giocatori del casinò
  • Les Markowitz: scagnozzo piccoletto di Ormond
  • Malcolm Kirk: scagnozzo calvo di Ormond
  • Mike Schutte: scagnozzo tozzo di Ormond
  • Kosie Smith: scagnozzo coi baffi di Ormond
  • Marcello Verziera: scagnozzo di Ormond
  • Hugh Rouse: commissario di polizia
  • Tony Binarelli: giocatore con l’occhio bendato

Streaming e tv

Dove vedere Io sto con gli ippopotami in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 31 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca