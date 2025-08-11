Io sono Mia: trama, cast, trailer e streaming del film sulla vita di Mia Martini

Questa sera, 11 agosto 2025, va in onda su Rai 1 in replica Io sono Mia, il film su Mia Martini interpretata da Serena Rossi. Una pellicola che ha riscosso un grande successo e che la Rai ha deciso di riproporre in replica oggi. Il film, trasmesso per la prima volta nel febbraio 2019, prodotto da Luca Barbareschi, è un omaggio a un’artista unica e tormentata, tra grandi successi, brucianti delusioni e continue crisi esistenziali. Ma qual è la trama e il cast di Io sono Mia? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Diretto da Riccardo Donna, il film si apre con le immagini del Sanremo 1989, quando Mimì sale sul palco dell’Ariston per cantare la sua splendida Almeno tu nell’universo. Per lei quel Festival è una grande occasione di riscatto, dopo anni in cui è stata costretta ad allontanarsi dalle scene a causa di una stupida diceria secondo cui portava sfortuna.

La trama completa di Io sono Mia

Un’etichetta affibbiatale all’interno del mondo dello spettacolo e che ha segnato per sempre la sua vita e la sua carriera. “Sai, la gente è strana: prima si odia e poi si ama”, è la prima strofa della sua nuova canzone con cui torna a farsi amare dal pubblico e rientra sulla scena dopo circa sei anni di abbandono e auto-esilio, causato da una forte depressione in parte indotta dalle cattive voci che giravano in quegli anni sulla cantante.

Io sono Mia procede poi in un lungo flashback che ci porta a ripercorrere le tappe principali della sua esistenza, dall’infanzia con il rapporto travagliato con suo padre – che mosso dall’amore per la figlia aveva deciso di ostacolare le sue aspirazioni musicali fino a farle male fisicamente – fino ai grandi successi musicali. Mimì ripercorre la sua vita in un’intervista con una giornalista presente a quel Sanremo ’89 e che in realtà vorrebbe incontrare Ray Charles.

Il cast completo del film

Un’intervista nella quale Mia Martini decide di aprirsi totalmente, a sei anni dalla prematura scomparsa. Spalancando un’enorme porta sul suo mondo contrastato, problematico, ma senza dubbio pienamente artistico. In Io sono Mia, secondo la trama del film, ripercorriamo dunque i momenti chiave dell’esistenza di questa grande artista: gli inizi difficili, con il trasferimento dalla Calabria a Milano, inseguendo un sogno; il rapporto complesso col padre che, pur amandola, la ostacola fino a farle male; l’amicizia con il suo mentore Franco Califano, l’amore travolgente con Ivano Fossati che l’ha segnata per sempre, e l’infamante nomea che l’ha relegata nel buio, senza però toglierle mai il desiderio di rivalsa.

Nella colonna sonora di Io sono Mia è presente anche un inedito dell’artista, custodito per anni da Caterina Caselli. “Si tratta di un pezzo inciso da Mimì – ha spiegato la sorella di Mia, Loredana Bertè -, abbiamo pensato potesse essere l’occasione giusta per rendergli giustizia”. La vita di Mia Martini si è interrotta prematuramente in un tragico mattino del 12 maggio 1995, esattamente 25 anni fa.

Io sono Mia: il cast | Trailer

Tanti gli attori che prendono parte al cast di questo film, a cominciare da Serena Rossi che si è calata magistralmente nei panni di Mia Martini, riuscendo a renderne l’emotività, la voce e la sofferenza. Un film che le ha cambiato per sempre la vita e la carriera, ottenendo un ottimo successo di pubblico e critica. Nel cast anche Antonio Gerardi nei panni di Alberigo Crocetta ed Edoardo Pesce che interpreta Franco Califano. Ecco l’elenco completo degli attori e i personaggi interpretati:

Serena Rossi: Mia Martini

Maurizio Lastrico: Andrea

Lucia Mascino: Sandra Neri

Dajana Roncione: Loredana Bertè

Antonio Gerardi: Alberigo Crocetta

Nina Torresi: Alba Calia

Daniele Mariani: Anthony

Francesca Turrini: manager di Mia

Fabrizio Coniglio: Roberto Galanti

Gioia Spaziani: Maria Salvina Dato

Duccio Camerini: Giuseppe Radames Bertè

Simone Gandolfo: caporedattore

Corrado Invernizzi: Charles Aznavour

Edoardo Pesce: Franco Califano

Ecco il trailer ufficiale di Io sono Mia, il film su Mia Martini in onda stasera su Rai 1 21.25.

Io sono Mia film: diretta tv e streaming

Dove vedere Io sono mia? Il film va in onda questa sera – 11 agosto 2025 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.