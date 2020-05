Chi è Davide Devenuto, il compagno di Serena Rossi

Davide Devenuto è un attore e compagno di Serena Rossi, l’attrice conosciuta dal grande pubblico soprattutto per la sua magistrale interpretazione di Mia Martini nel film Io sono Mia, in onda stasera, 12 maggio 2020, su Rai 1 in occasione dei 25 anni dalla morte della cantante. Davide e Serena si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 e nel 2016 hanno avuto un figlio. Al momento i due non sono sposati. Ecco chi è Davide Devenuto.

Carriera e vita privata

Classe 1972, inizia a studiare recitazione già da ragazzo. Dopo il debutto a teatro e alcuni ruoli minori al cinema e in tv, ottiene grande successo di pubblico diventando uno dei protagonisti di Un posto al sole, la storico soap all’interno della quale interpreta Andrea Pergolesi, un fotografo allergico ai legami d’amore che negli anni matura, e pian piano riesce a costruire rapporti importanti.

Mia Martini: la carriera, le canzoni, la morte

Negli anni prende parte a diverse fiction televisive come L’ispettore Coliandro, Ho sposato uno sbirro, 6 passi nel giallo, Rex, Rocco Schiavone e Rosy Abate. Nel 2018 Davide Devenuto, compagno di Serena Rossi, partecipa al cooking show di Sky Celebrity MasterChef, arrivando al terzo posto. Dopo ben 16 anni, nel 2019 l’attore decide di lasciare Un posto al sole. “Mi rendo conto ora che avevo un ritmo di vita insostenibile – ha svelato al settimanale F -, non riuscivo più ad apprezzare niente, perché dovevo fare tutto di corsa, la parte piacevole del lavoro si è esaurita. Rimangono la fatica, le frustrazioni, e un personaggio che ha raccontato tutto”.

La popolare soap di Rai 3 gli ha permesso di conoscere il suo grande amore, la collega Serena Rossi. Davide e Serena si sono infatti conosciuti sul set, ma hanno iniziato a frequentarsi solo nel 2008, quando l’attrice aveva da poco lasciato Un Posto al Sole. Inizialmente i dubbi su questa relazione non erano pochi, considerati i 13 anni di differenza d’età.

A fare un passo in avanti decisivo è stata proprio Serena Rossi. I due hanno infatti provato a convivere, ma le cose non sono andate bene e la loro relazione si è presto interrotta. Dopo un anno di separazione, Davide e Serena sono tornati insieme e da allora non si sono più lasciati. Nel 2016 la gioia più grande con l’arrivo del loro primo figlio, Diego.

Nel frattempo Davide Devenuto sogna un secondo figlio con Serena Rossi: “Dobbiamo incastrare con la sua carriera, ma o lo facciamo entro un anno o non lo faccio più, sono vecchio”, ha scherzato in un’intervista. Durante una puntata di Domenica In, l’attore ha chiesto alla Rossi di sposarlo, ricevendo un “si” come risposta, anche se ad oggi i due non sono ancora convolati a nozze. Molto attivo sui social, su Instagram è seguito da oltre 100mila persone.

