Io sono leggenda: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 28 agosto 2020, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Io sono leggenda, film del 2007 diretto da Francis Lawrence, basato sull’omonimo romanzo di Richard Matheson. Il film è uscito il 14 dicembre 2007 nelle sale americane e l’11 gennaio 2008 in quelle italiane. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è ambientato nel 2012. Robert Neville (Will Smith) sembra essere l’unico sopravvissuto ad una spaventosa pandemia generata dal virus del morbillo geneticamente modificato, originariamente concepito dalla dottoressa Alice Krippin per combattere il cancro. L’epidemia ha infettato quasi tutti gli esseri umani e gli animali domestici con risultati diversi: la stragrande maggioranza è morta, mentre una piccola percentuale ha subìto una degenerazione simile a quella provocata dalla rabbia, che li ha condotti allo stato di zombie necessitati a nascondersi dai raggi ultravioletti. Meno dell’1 per cento della popolazione è risultato immune agli effetti dell’epidemia, ma è stato cacciato e ucciso dagli infetti. Brillante virologo militare, il dottor Neville si è barricato nella sua casa di New York, costruendovi un laboratorio sotterraneo in cui conduce degli esperimenti su cavie animali infette per trovare una cura all’epidemia; solo di giorno può aggirarsi per le strade in cerca di cibo e rifornimenti, dato che gli infetti rimangono nascosti nel buio all’interno degli edifici abbandonati poiché se si espongono alla luce solare il loro corpo brucia. La sua unica compagnia sono il cane Sam e dei manichini coi quali parla…

Io sono leggenda: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Io sono leggenda, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco dei pochi attori presenti nella pellicola con i rispettivi ruoli:

Will Smith: Robert Neville

Alice Braga: Anna

Charlie Tahan: Ethan

Dash Mihok: maschio infetto

Salli Richardson: Zoe Neville

Willow Smith: Marley Neville

Emma Thompson: dott.ssa Alice Krippin (non accreditata)

Abbey e Kona: Samantha “Sam”

Cane

Co-protagonista del film Io sono leggenda è sicuramente il cane Sam, un pastore tedesco (nome vero: Abby) che affianca, difende e tiene compagnia a Robert Neville. Durante le riprese Will Smith si è legato molto alla cagna Abby con cui ha recitato sul set tanto da volerla adottare. Il padrone e trainer del cane però ha rifiutato l’offerta dell’attore.

Streaming e tv

Dove vedere Io sono leggenda in tv e live streaming? Il film va in onda oggi, 28 agosto 2020, alle ore 21,30 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it

