Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 22 febbraio
Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Io sono Farah, serie tv drammatica turca, adattamento della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia, già adattata nella serie statunitense The Cleaning Lady. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.
Anticipazioni e trama
Mentre Mahmud cerca di convincere Tahir ad accettare la loro amicizia per creare un’alleanza, Behnam, allertato da Farah, arriva a casa e aggredisce Tahir. Mahmud tenta di imporre alla famiglia la sua autorità, ma finisce per attirarsi le ire di tutta la famiglia. Infatti, annuncia a tutti l’arrivo del futuro sposo di Merjan, un uomo che la donna avrebbe dovuto sposare quando aveva dodici.
Io sono Farah: il cast
Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Io sono Farah? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Demet Özdemir: Farah Erşadi
- Engin Akyürek: Tahir Lekesiz
- Feyyaz Duman: Behnam Azadi
- Fırat Tanış: Mehmet Koşaner
- Senan Kara: Vera Akıncı
- Lale Başar: Perihan Koşaner
- Ali Sürmeli: Orhan Koşaner
- Mert Doğan: Bekir Akıncı
- Derya Pınar Ak: Gönül Koşaner
- Kemal Burak Alper: İlyas
- Rastin Paknahad: Kerimşah Erşadi
- Alper Türedi: Hamza
- Burcu Türünz: Bade Akıncı
- Sera Kutlubey: Merjan Azadi
- Hatice Aslan: Rahşan Azadi
- Burak Tamdoğan: Akbar Azadi
- Numan Çakır: Mahmud Azadi
- Berrak Kuş: Gülsima
- Genco Özak: Yılmaz
- Oktay Çubuk: Kaan Akıncı
- Mustafa Avkıran: Ali Galip Akıncı
Streaming e tv
Dove vedere Io sono Farah in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 22 febbraio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.