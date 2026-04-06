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Io e te dobbiamo parlare: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Io e te dobbiamo parlare: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Io e te dobbiamo parlare, film del 2024, scritto, diretto ed interpretato da Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Antonio e Pieraldo sono due poliziotti che condividono molte cose: un’amicizia un po’ rovinata nel tempo, una carriera non sempre costellata di buoni risultati e un successo che decisamente non fa per loro. Fino a quando non dovranno affrontare insieme un vero crimine che cambierà per sempre la loro vita.

Io e te dobbiamo parlare: il cast

Abbiamo visto la trama di Io e te dobbiamo parlare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Alessandro Siani: Antonio Berlingeri
  • Leonardo Pieraccioni: Pieraldo Naselli
  • Francesca Chillemi: Sara Bernardino
  • Brenda Lodigiani: Matilde Gaudino
  • Gea Dall’Orto: Maria Berlingeri
  • Fulvio Falzarano: Baldassarri
  • Enrico Lo Verso: Valentino Marsala
  • Tommaso Cassissa: Angelo Marsala
  • Euridice Axen: Amanda Marsala
  • Sergio Friscia: Nico Briaschi
  • Biagio Izzo: Ettore
  • Giovanni Esposito: Fittipaldi
  • Peppe Lanzetta: Salvatore Berlingeri
  • Alan Cappelli Goetz: Giorgio Cerveteri
  • Enzo Casertano: gioielliere Enzuccio
  • Pablo e Pedro alias Fabrizio Nardi e Nico Di Renzo: i finti Cardinali
  • Tommaso Bianco: ospite alla festa di Marsala
  • Lello Musella: venditore di calze
  • Paco De Rosa: Uomo Cabriolet
  • Enzo Paci: direttore di banca
  • Geolier: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Io e te dobbiamo parlare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 6 aprile 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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