Io e te dobbiamo parlare: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Io e te dobbiamo parlare, film del 2024, scritto, diretto ed interpretato da Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Antonio e Pieraldo sono due poliziotti che condividono molte cose: un’amicizia un po’ rovinata nel tempo, una carriera non sempre costellata di buoni risultati e un successo che decisamente non fa per loro. Fino a quando non dovranno affrontare insieme un vero crimine che cambierà per sempre la loro vita.

Io e te dobbiamo parlare: il cast

Abbiamo visto la trama di Io e te dobbiamo parlare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Siani: Antonio Berlingeri

Leonardo Pieraccioni: Pieraldo Naselli

Francesca Chillemi: Sara Bernardino

Brenda Lodigiani: Matilde Gaudino

Gea Dall’Orto: Maria Berlingeri

Fulvio Falzarano: Baldassarri

Enrico Lo Verso: Valentino Marsala

Tommaso Cassissa: Angelo Marsala

Euridice Axen: Amanda Marsala

Sergio Friscia: Nico Briaschi

Biagio Izzo: Ettore

Giovanni Esposito: Fittipaldi

Peppe Lanzetta: Salvatore Berlingeri

Alan Cappelli Goetz: Giorgio Cerveteri

Enzo Casertano: gioielliere Enzuccio

Pablo e Pedro alias Fabrizio Nardi e Nico Di Renzo: i finti Cardinali

Tommaso Bianco: ospite alla festa di Marsala

Lello Musella: venditore di calze

Paco De Rosa: Uomo Cabriolet

Enzo Paci: direttore di banca

Geolier: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Io e te dobbiamo parlare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 6 aprile 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.