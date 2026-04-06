Io e te dobbiamo parlare: tutto quello che c’è da sapere sul film
Io e te dobbiamo parlare: trama, cast e streaming del film
Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Io e te dobbiamo parlare, film del 2024, scritto, diretto ed interpretato da Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Antonio e Pieraldo sono due poliziotti che condividono molte cose: un’amicizia un po’ rovinata nel tempo, una carriera non sempre costellata di buoni risultati e un successo che decisamente non fa per loro. Fino a quando non dovranno affrontare insieme un vero crimine che cambierà per sempre la loro vita.
Io e te dobbiamo parlare: il cast
Abbiamo visto la trama di Io e te dobbiamo parlare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Alessandro Siani: Antonio Berlingeri
- Leonardo Pieraccioni: Pieraldo Naselli
- Francesca Chillemi: Sara Bernardino
- Brenda Lodigiani: Matilde Gaudino
- Gea Dall’Orto: Maria Berlingeri
- Fulvio Falzarano: Baldassarri
- Enrico Lo Verso: Valentino Marsala
- Tommaso Cassissa: Angelo Marsala
- Euridice Axen: Amanda Marsala
- Sergio Friscia: Nico Briaschi
- Biagio Izzo: Ettore
- Giovanni Esposito: Fittipaldi
- Peppe Lanzetta: Salvatore Berlingeri
- Alan Cappelli Goetz: Giorgio Cerveteri
- Enzo Casertano: gioielliere Enzuccio
- Pablo e Pedro alias Fabrizio Nardi e Nico Di Renzo: i finti Cardinali
- Tommaso Bianco: ospite alla festa di Marsala
- Lello Musella: venditore di calze
- Paco De Rosa: Uomo Cabriolet
- Enzo Paci: direttore di banca
- Geolier: se stesso
Streaming e tv
Dove vedere Io e te dobbiamo parlare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 6 aprile 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.