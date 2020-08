Diaco negativo al tampone dopo la sospensione di Io e te: “Non so quando torneremo”

Pierluigi Diaco si è sottoposto al tampone e al test sierologico dopo che un membro dello staff della trasmissione che conduce il pomeriggio su Rai 1, Io e te, è risultato positivo al Coronavirus. Il conduttore, spesso criticato sui social per i suoi modi non sempre affabili, è intervenuto in diretta durante la puntata di oggi, 31 agosto, de La vita in diretta estate, il programma di Andrea Delogu e Marcello Masi che si è allungato di circa un’ora dopo la sospensione di Io e te.

“Fortunatamente sia il tampone che l’esame sierologico, a cui mi sono sottoposto stamattina, sono negativi”, ha fatto sapere Diaco. Ieri la persona risultata positiva ha avvertito la Rai ed è subito scattato il protocollo previsto dalla task force anti-Covid dell’azienda, che prevede la sospensione della trasmissione per permettere i controlli su tutte le persone entrate in contatto con la persona positiva ed evitare ulteriori contagi.

“Il mio pensiero – prosegue il conduttore – va alla collega che è risultata positiva e alla mia squadra. La collega positiva sarà ora sottoposta ad un nuovo tampone di controllo. Non so ancora se riusciremo a tornare in onda per le ultime puntate di Io e te previste fino a venerdì 4 settembre. Ciò che importa in questo momento è la sicurezza e la salute di tutti. Sono in contatto con la direzione di Rai 1, che ringrazio per la costante vicinanza, per capire come procedere”.

Nel corso del suo intervento a La vita in diretta estate, il presentatore di Io e te ha voluto salutare brevemente il suo pubblico: “Ho condotto questo programma con grande passione, con grandissimo amore, con grandissimo rispetto per i telespettatori di Rai 1. Come tutte le persone che fanno questo mestiere, anche io ho il mio carattere, ho le mie spigolature, ma sono certo che le persone che con me hanno condiviso questa esperienza, possono testimoniare la grande passione che ci abbiamo messo. Mi spiace per questo brutto scherzo del destino, ma rivolgo il pensiero a tutti i telespettatori e le telespettatrici che purtroppo hanno avuto parenti o amici che se ne sono andati per il Coronavirus. Noi siamo fortunati a lavorare, a fare questo mestiere e a stare bene. Al pubblico di Rai 1 voglio dire: vi voglio tantissimo bene”.

Durante il collegamento di oggi pomeriggio con Diaco, la conduttrice Andrea Delogu ha chiosato: “Tu, Pierluigi, sei un volto Rai molto amato e quindi, se capita che questa settimana per sicurezza tu non possa tornare in onda, sicuramente noi ti vedremo in onda in Rai con un tuo programma. Rassicuraci”. “Ti ringrazio – ha risposto il giornalista – ma questo non sono io a poterlo dire. Deve essere un direttore di rete a deciderlo”, ha ribattuto Diaco. Sui social molti utenti hanno interpretato quel “sei un conduttore molto amato” come una frecciatina della Delogu, considerate le polemiche che hanno più volte riguardato Diaco per il suo modo brusco di rivolgersi a colleghi e ospiti del suo programma. La Delogu ha poi pubblicato sul suo profilo Twitter una faccina che ride a denti stretti.

😬 — Andrea Delogu (@andreadelogu) August 31, 2020

