Io e Te, Pierluigi Diaco contro Corinne Clery | VIDEO

Il conduttore della trasmissione Io e Te torna a far discutere. Nell’ultima puntata di oggi, lunedì 13 luglio, Pierluigi Diaco ha attaccato la sua ospite Corinne Clery. Diaco ha chiesto alla Clery quanto ci fosse di vero all’interno della casa del Grande Fratello, il reality a cui l’attrice francese ha preso parte. Corinne Clery ha raccontato del supporto psicologico all’interno della trasmissione che veniva offerto da alcuni specialisti per i concorrenti.

“La psicologia è una cosa seria, io stesso ho fatto un percorso, non può passare in un programma televisivo”, ha commentato Diaco. “Mi rifiuto di credere che i sentimenti possano passare attraverso il mezzo freddo e costruito della tv”, ha aggiunto il conduttore. Corinne Clery ha risposto: “Non ci sei passato, non puoi sapere. Non dico bugie”. E Diaco: “Uno l’ho fatto e mi sono sottratto a logiche finte. Non ci credo che dietro la televisione possa esserci la verità. Non ti credo”. Lei ha replicato: “Allora vuoi dire che io dico bugie?”. Pierluigi Diaco senza pensarci due volte ha risposto con un secco: “Io penso di sì”.



Leggi anche: Pierluigi Diaco, le sue brutte intenzioni e la maleducazione (di Selvaggia Lucarelli)

Potrebbero interessarti 47 Ronin: trama, cast e streaming del film con Keanu Reeves Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: il cast completo Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: trama, anticipazioni