Io e te, il programma di Pierluigi Diaco è stato sospeso: un contagio nello staff

Il programma condotto da Pierluigi Diaco, Io e te, è stato sospeso dalla programmazione di Rai 1 per un caso sospetto di Covid tra lo staff. Il programma, a partire da lunedì 31 agosto 2020, sarà sostituito dalle ore 14 da La vita in diretta Estate. Come specifica Il fatto Quotidiano, al momento la Rai sta effettuando delle verifiche nello staff del programma in questione, dopo che una persona è risultata positiva al Coronavirus.

Diaco, il battibecco in diretta radio: “Basta parlare di Covid”

Soltanto ieri, Pierluigi Diaco era stato protagonista di uno scontro acceso in diretta radio con la giornalista Giusi Legrenzi. Diaco ha chiesto di non parlare sempre e solo di Coronavirus. “Mi piacerebbe stipulare con te un patto, per quanto mi riguarda ti rivolgerò domande che esulano dal Covid, a parlarne continuamente si rischia di essere monotematici. Girarci intorno tutti i giorni può annoiare gli spettatori”, queste le parole del conduttore rivolte al collega Davide Giacalone. La giornalista, poco dopo, ha invece replicato: “Torno sull’attualità perché faccio questo mestiere e l’attualità ci richiede anche di occuparci di questioni legate al Covid”.

