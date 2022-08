Instant Family: il cast completo del film

Chi fa parte del cast di Instant Family, il film in onda su Canale 5? La pellicola è una commedia americana diretta da Sean Anders e con protagonista Mark Wahlberg, un duo che ha ormai stretto un importante sodalizio artistico dopo aver lavorato insieme ad altri film come Daddy’s Home e il rispettivo sequel. La storia raccontata in questa commedia, attesa in prima serata su Canale 5 domenica 28 agosto 2022, è quella di una coppia di coniugi che vuole dare il ben servito al resto dei famigliari che non li reputano adatti a diventare genitori. Pete ed Ellie decidono così di sconvolgere la propria vita matrimoniale adottando tre bambini: Lizzy, la più grande, e i fratelli più piccoli Juan e Lita. In un primo momento tutto sembra andare per il verso giusto, ma le cose inizieranno a complicarsi presto. Chi fa parte del cast? Scopriamolo insieme.

Il cast

Come già anticipato, il protagonista di Instant Family è Mark Wahlberg che interpreta Pete. Ad affiancarlo c’è Rose Byrne che interpreta la moglie Ellie. Ecco l’elenco degli attori e dei rispettivi personaggi:

Mark Wahlberg: Pete

Rose Byrne: Ellie

Isabela Moner: Lizzy

Gustavo Quiroz: Juan

Julianna Gamiz: Lita

Octavia Spencer: Karen

Tig Notaro: Sharon

Tom Segura: Russ

Allyn Rachel: Kim

Brittney Rentschler: Linda

Jody Thompson: Jim

Margo Martindale: Nonna Sandy

Julie Hagerty: Jan

Michael O’Keefe: Jerry

Joan Cusack: Mrs. Howard

Instant Family streaming e TV

Dove vedere Instant Family in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, domenica 28 agosto 2022, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.