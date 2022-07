Inganno letale: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 2 luglio 2022, va in onda Inganno letale. Si tratta di un film thriller uscito nel 2021. La pellicola è canadese è dura circa 1 ora e 40 minuti. Di seguito vediamo chi fa parte del cast e cosa racconta la trama.

Trama

Partiamo dalla storia di Inganno letale. Il film racconta di una donna, una mamma, che viene accusata di aver abbandonato suo figlio. A sporgere denuncia è stata la babysitter che la donna aveva assunto per prendersi cura del bambino. La protagonista è disorientata, ma quando scopre che la babysitter altri non è che la nuova compagna del suo ex marito, capisce di essere stata incastrata. Per non essere arrestata dalla polizia, decide di scappare. Nel frattempo, cerca di racimolare le forze e le idee per dimostrare alla polizia di essere stata incastrata e che non è lei quella che dovrebbe essere arrestata.

Inganno letale: il cast del film

Chi fa parte del cast di Inganno letale? Troviamo Cindy Busby, Lane Edwards, Chelsey Reist, Lucia Walters, Leia Bajic, Wendy Abbott, Susie Lee, Hamza Fouad, Avery Crane, Nia Cummins, Shiraine Haas, Colin Nadon, Chris Robson e Jody Thompson.

Streaming e TV

Dove vedere Inganno letale in diretta TV e live streaming? Il film come già anticipato va in onda sabato 2 luglio 2022 in prima serata su Rai 2. Per seguirlo in diretta è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo in live streaming può farlo tramite RaiPlay, piattaforma gratuita previa registrazione che funziona sia via desktop che via app.