Independence Day: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 5 novembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Independence Day, film di fantascienza del 1996, diretto da Roland Emmerich. Il film narra di un’immaginaria e quasi riuscita invasione aliena della Terra, con la distruzione di parecchi monumenti simbolo degli Stati Uniti d’America, come l’Empire State Building, la Casa Bianca e la Library Tower di Los Angeles. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La mattina del 2 luglio 1996, il SETI (il programma di Ricerca di intelligenze extraterrestri) avverte uno strano rumore, classificato come probabile segnale dal cosmo di una forma di vita. In breve tempo, viene rilevato un gigantesco oggetto del diametro di 550 chilometri, con una massa di un quarto di quella della Luna, in avvicinamento dallo spazio. Viene scartata l’ipotesi del meteorite perché l’oggetto inizia a rallentare, e subito dopo vengono monitorati una quindicina di “frammenti” che sembrano staccarsi da esso, ognuno della grandezza di 27 chilometri di diametro, e il mondo viene messo a soqquadro dall’arrivo di gigantesche navi aliene che, dopo essersi appunto staccate dall’astronave madre rimasta oltre l’atmosfera terrestre, si posizionano sopra le più grandi metropoli del pianeta, tra cui New York, Washington D.C. e Los Angeles.

David Levinson, uno specialista in telecomunicazioni e sistemi informatici di New York, nel tentativo di rimediare ai disturbi sulle comunicazioni riesce a interpretare il segnale anomalo, comprendendo il terribile pericolo che incombe sul mondo: gli alieni stanno utilizzando la rete di satelliti terrestre per farvi rimbalzare un segnale di sincronizzazione che disturba le trasmissioni e, soprattutto, nelle intenzioni degli invasori extraterrestri, dovrà fungere da conto alla rovescia per coordinare un attacco simultaneo. Per informare della propria scoperta il presidente Thomas Whitmore e soprattutto l’ex-moglie Constance, che lavora alla Casa Bianca, David decide di recarsi a Washington insieme al padre Julius. Qui, Constance riesce a farlo entrare e a farlo parlare col Presidente, il quale ordina l’evacuazione delle città minacciate, e si prepara a lasciare Washington assieme al suo staff.

Alla fine del conto alla rovescia mancano però solo 27 minuti, per cui quando le astronavi aliene aprono il fuoco sulle città le radono al suolo, massacrando la maggior parte degli abitanti che non erano potuti fuggire in tempo. In particolare, a New York la nave aliena si piazza sopra l’Empire State Building e distrugge il grattacielo con il suo raggio mortale. L’esplosione travolge il resto della città; in un oceano di fuoco e fiamme cadono anche le Torri Gemelle e la Statua della Libertà. Stessa sorte tocca a Los Angeles, a Mosca e a tantissime città europee e del mondo. Anche la Casa Bianca viene rasa al suolo dalle forze aliene, ma prima che ciò accada gli uomini della sicurezza fanno salire sull’Air Force One il Presidente Whitmore, sua figlia, il Segretario della difesa, Albert Nimzicky, il generale Grey, il maggiore Mitchell e David, suo padre Julius e Constance. L’aereo decolla appena in tempo per sfuggire all’esplosione.

Independence Day: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Independence Day, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Will Smith: Capitano Steven “Steve” Hiller

Jeff Goldblum: David Levinson

Bill Pullman: Presidente Thomas J. Whitmore

Randy Quaid: Russell Casse

Mary McDonnell: First Lady Marylin Whitmore

Judd Hirsch: Julius Levinson

Robert Loggia: Generale William Grey

Margaret Colin: Constance “Connie” Spano

James Rebhorn: Segretario alla Difesa Albert Nimzicky

Harvey Fierstein: Marty Gilbert

Adam Baldwin: Maggiore Mitchell

Brent Spiner: Dottor Brackish Okun

Vivica A. Fox: Jasmine Dubrow

James Duval: Miguel Casse

Lisa Jakub: Alicia Casse

Giuseppe Andrews: Troy Casse

Kiersten Warren: Tiffany

Harry Connick Jr.: Capitano Jimmy Wilder

Ross Bagley: Dylan Dubrow

Mae Whitman: Patricia Whitmore

Bill Smitrovich: Tenente Colonnello Watson

Levan Uchaneishvili: Pilota russo

Streaming e tv

Dove vedere Independence Day in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 5 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.