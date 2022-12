In vacanza su Marte: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

In vacanza su Marte è il film in onda questa sera, 22 dicembre 2022, su Canale 5 dalle ore 21.20. Si tratta di una divertente commedia con protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi, i re dei cine panettoni. Il film è del 2020 ed è diretto da Neri Parenti. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming In vacanza su Marte? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film segna il ritorno sullo schermo della storica coppia formata da Christian De Sica e Massimo Boldi, dopo che per diversi anni le loro carriere si erano separate. Ambientato nel 2030, il film racconta la storia di Fabio (Christian De Sica), che sta per convogliare a nozze su Marte con la ricca Bea, dopo che per anni non ha più dato sue notizie a sua moglie e a suo figlio Giulio. Ma durante un’escursione spaziale andata male, succede qualcosa d’inaspettato: Giulio (Massimo Boldi) da giovane ragazzo si trasforma in un settantenne. Cosa succederà quando Fabio incontrerà l’arzillo vecchietto Giulio?

In vacanza su Marte: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Christian De Sica e Massimo Boldi, che tornano a lavorare insieme si dice dopo un litigio. Nel cast anche: Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni e Herbert Ballerina. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Christian De Sica: Fabio Sinceri

Massimo Boldi: Giulio Sinceri anziano

Lucia Mascino: Bea

Milena Vukotic: Tina

Paola Minaccioni: Elena

Denise Tantucci: Marina

Herbert Ballerina: Pippo Anselmi

Fiammetta Cicogna: Alice

Francesco Bruni: Dylan

Alessandro Bisegna: Giulio Sinceri giovane

Simone Colombari: Ten. Piero Carloni

Giovanni Guardiano: Avvocato

Taiyo Yamanouchi: Prof. Toshiro Tayo

Livio Beshir: Body Guard 1

Sidy Diop: Body Guard 2

Cristina Cappelli: Carolina

Simone Farinon: Michele

Barbara Scoppa: Monica

Trailer

Vediamo ora il trailer del film di natale In vacanza su Marte in onda su Canale 5.

Streaming e tv

Dove vedere In vacanza su Marte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 22 dicembre 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.