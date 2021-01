Perché Massimo Boldi e Christian De Sica hanno litigato

Perché Massimo Boldi e Christian De Sica hanno litigato? Cosa è successo? Dopo 13 anni di separazione, nel 2018 i due attori sono tornati a lavorare insieme per il film (diretto da Christian De Sica) “Amici come prima“, in onda stasera (15 gennaio 2021) alle ore 21,20 in chiaro su Canale 5.

Ma cosa li ha allontanati? Qualche anno fa, interpellati sul “litigio”, i due attori hanno smentito di aver bisticciato: “La verità è che io sono rimasto con il produttore con il quale ho lavorato per trent’anni anni e lui è passato ad un’altra società perché voleva produrre i suoi film da solo – ha detto De Sica ospite a Verissimo -. Questa è la vera ragione della separazione, non abbiamo litigato. Poi dopo abbiamo iniziato a dire un sacco di cavolate, che io dovevo dargli 300 mila euro e che lui era arrabbiato con mia moglie, ma la realtà è solo questa”. “Chi l’avrebbe mai detto. Abbiamo lavorato insieme per 30 anni ma questo distacco ci è servito per poi poter ricominciare”, ha aggiunto Boldi. Insomma, tutto sembra essere tornato come prima con la coppia comica che nel 2021 è uscita nelle case degli italiani (questa volta niente cinema, causa pandemia Covid) con In vacanza su Marte.

