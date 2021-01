Amici come prima: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Amici come prima, film del 2018 diretto da Christian De Sica con protagonisti Massimo Boldi e lo stesso De Sica, che tornano a lavorare insieme dopo 13 anni. Ma quali sono trama, cast di Amici come prima? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cesare Proietti è il direttore di un prestigioso albergo appartenente all’imprenditore Massimo Colombo e alla figlia Luciana. In seguito al passaggio ad altro gruppo aziendale, Cesare viene degradato a responsabile della lavanderia, ma sdegnato rifiuta l’incarico. A causa delle pressanti richieste di denaro da parte della moglie Carla e del figlio Matteo Cesare decide di accettare ma, quando si presenta a Luciana Colombo, è troppo tardi perché il posto è stato assegnato al suo amico Marco Gallo, ex portiere dello stesso albergo. Dopo aver bussato a parecchie porte e malgrado le referenze impeccabili, Cesare trova difficoltà a trovare un impiego simile a quello perduto a causa della sua età; inoltre non può contare neppure sulla liquidazione, già utilizzata in precedenza per varie esigenze. Discutendo con l’amico Marco, Cesare scopre che Luciana Colombo è disposta a pagare bene una badante per il padre Massimo che si finge paraplegico per pigrizia, e decide allora di fingersi un’altolocata signora di mezza età per ottenere il posto…

Amici come prima: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Amici come prima, ma qual è il cast del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Massimo Boldi: Massimo Colombo

Christian De Sica: Cesare Proietti / Lisa Sandrelli

Regina Orioli: Luciana Colombo

Maurizio Casagrande: Marco Gallo

Lunetta Savino: Carla

Francesco Bruni: Matteo Proietti

Shi Yang Shi: Direttore Lahu Wong

Vincenzo Failla: Commissario di Polizia

Roberta Potrich: Madame Lafitte

Claudio Insegno: Commercialista Brumotti

Luis Molteni: Portinaio del palazzo

Mariella Bozzetti: Suocera di Cesare Proietti

Micol Azzurro: Ragazza nella sauna delle terme

Margherita Volo: Badante tedesca

Claudio Abbiati: Professor Marchetti

Francesco Facchinetti: Sé stesso

Elenoire Ferruzzi: Sé stessa

Costanza Calabrese: Sé stessa

Streaming e tv

Dove vedere Amici come prima in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 gennaio 2021 – su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset via pc, tablet e smartphone.

