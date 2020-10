Imma Tataranni streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

IMMA TATARANNI STREAMING TV – Questa sera, martedì 13 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la quarta puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la serie tv che racconta le avventure del sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera (Basilicata). Donna forte (interpretata da Vanessa Scalera), determinata e piena di risorse, che non fa sconti a nessuno né sul luogo di lavoro né in famiglia; tuttavia la protagonista della fiction possiede un lato dolce e ironico che solo di tanto in tanto lascia emergere… Ma dove è possibile vedere la quarta puntata di Imma Tataranni in diretta tv, live streaming e replica oggi, 13 ottobre 2020? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Come detto, la quarta puntata della serie tv, dal titolo “Maltempo” va in onda – in replica – in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre a partire dalle ore 21,25 di oggi, 13 ottobre 2020.

Imma Tataranni in live streaming

Sarà possibile seguire tutte le puntate di Imma Tataranni anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vederle, ma quante puntate sono previste per Imma Tataranni – Sostituto procuratore? In tutto sono previste sei puntate che verranno trasmesse in replica su Rai 1, salvo cambiamenti di programmazione, dal 22 settembre 2020 al 27 ottobre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: martedì 22 settembre 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 29 settembre 2020 TRASMESSA

Terza puntata: martedì 6 ottobre 2020 TRASMESSA

Quarta puntata: martedì 13 ottobre 2020 OGGI

Quinta puntata: martedì 20 ottobre 2020

Sesta puntata: martedì 27 ottobre 2020

