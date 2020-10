Imma Tataranni, cos’è successo nella terza puntata

IMMA TATARANNI COSA È SUCCESSO – Questa sera, martedì 13 ottobre 2020, su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ma cosa è successo nella terza puntata andata in onda il 6 ottobre (riassunto)? Nell’ultima puntata trasmessa abbiamo visto la protagonista alle prese con il cadavere mummificato di Domenico Bruno, un architetto scomparso 15 anni prima: ad un primo esame, la morte dell’uomo è apparsa come la conseguenza di un incidente, ma per Imma è stato un omicidio… Intanto in Procura è arrivata Jessica Matarazzo, nuovo agente di polizia giudiziaria e reginetta di bellezza catanese.

Di cosa parla la serie tv

Imma Tataranni – Sostituto procuratore è una serie televisiva tratta liberamente dai romanzi di Mariolina Venezia (casa editrice Einaudi) e che racconta la storia di Imma, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera (Basilicata), una donna forte e determinata, piena di risorse, che non fa sconti a nessuno. Ha faticato molto per raggiungere la posizione che attualmente ricopre, crede molto nei valori della giustizia e per questo è incorruttibile. In tanti hanno avanzato un paragone a Montalbano, come se fosse la sua versione femminile. La prima stagione di Imma Tataranni è composta da sei episodi e, in attesa della seconda, su Rai 1 vanno in onda le repliche della prima stagione. Di seguito il cast completo:

Vanessa Scalera: Immacolata “Imma” Tataranni

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali

Barbara Ronchi: Diana De Santis

Carlo De Ruggieri: dottor Taccardi

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri

Dora Romano: mamma di Pietro

Lucia Zotti: mamma di Imma

Antonio Gerardi: don Mariano

Ester Pantano: Jessica Matarazzo

Monica Dugo: Maria Moliterni

Cesare Bocci: Saverio Romaniello

Appuntamento dunque a stasera, martedì 13 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 e RaiPlay con la terza puntata di Imma Taranni – Sostituto procuratore.

