Imma Tataranni, cos’è successo nella seconda puntata

Questa sera, martedì 6 ottobre 2020, su Rai 1 va in onda la terza puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ma cosa è successo nella seconda puntata andata in onda il 29 settembre (riassunto)? Nell’ultima puntata trasmessa abbiamo visto la protagonista alle prese con un’indagine che riguarda il ritrovamento di un ragazzo morto di nome Nunzio. Il corpo è stato trovato a Nora Siri e il caso ha coinvolto direttamente Imma. L’investigatrice è entrata in contatto con i sogni e le delusioni di una generazione abbandonata a se stessa, che vuole soltanto andare via nella speranza di poter concretizzare quello che, a casa propria, non possono avere, che per andare via sono disposti a tutti, anche a farsi coinvolgere in affari loschi, nei traffici delle ecomafie che vogliono interrare rifiuti tossici nei campi della Basilicata…

Di cosa parla la serie tv

Imma Tataranni – Sostituto procuratore è una serie televisiva tratta liberamente dai romanzi di Mariolina Venezia (casa editrice Einaudi) e che racconta la storia di Imma, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera (Basilicata), una donna forte e determinata, piena di risorse, che non fa sconti a nessuno. Ha faticato molto per raggiungere la posizione che attualmente ricopre, crede molto nei valori della giustizia e per questo è incorruttibile. In tanti hanno avanzato un paragone a Montalbano, come se fosse la sua versione femminile. La prima stagione di Imma Tataranni è composta da sei episodi e, in attesa della seconda, su Rai 1 vanno in onda le repliche della prima stagione. Di seguito il cast completo:

Vanessa Scalera: Immacolata “Imma” Tataranni

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali

Barbara Ronchi: Diana De Santis

Carlo De Ruggieri: dottor Taccardi

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri

Dora Romano: mamma di Pietro

Lucia Zotti: mamma di Imma

Antonio Gerardi: don Mariano

Ester Pantano: Jessica Matarazzo

Monica Dugo: Maria Moliterni

Cesare Bocci: Saverio Romaniello

Appuntamento dunque a stasera, martedì 6 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 e RaiPlay con la terza puntata di Imma Taranni – Sostituto procuratore.

