Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, 8 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la prima puntata di Imma Tataranni 5, la serie con protagonista Vanessa Scalera in onda dalle ore 21.30. In tutto sono previste quattro nuove puntate. Nata dalla penna di Mariolina Venezia – che partecipa all’adattamento televisivo dei suoi romanzi – Imma Tataranni è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico della fiction Rai. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 1 questa sera, 8 marzo 2026, alle ore 21.30 su Rai 1 con la prima puntata.

Imma Tataranni 5 streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Imma Tataranni 5? In tutto quattro puntate, in onda dall’8 marzo 2026. Ovviamente su Rai1. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 8 marzo 2026 OGGI
  • Seconda puntata: 15 marzo 2026
  • Terza puntata: 22 marzo 2026
  • Quarta puntata: 29 marzo 2026
