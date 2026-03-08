Icona app
Imma Tataranni 5: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1

di Antonio Scali
Qual è il cast (attori e personaggi) della serie con protagonista Vanessa Scalera? Nel cast si confermano oltre alla protagonista Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo (Pietro De Ruggeri) e Barbara Ronchi (la cancelliera Diana De Santis). Al fianco dei protagonisti tornano, oltre a Valentina (Alice Azzariti), la suocera di Imma (Dora Romano), la mamma di Imma (Lucia Zotti) e ancora Antonio Lamacchia (Nando Irene), il Dott. Taccardi (Carlo De Ruggieri) e l’archivista Maria Moliterni (Moniga Dugo). Entra nel cast anche Lodo Guenzi (Edoardo Fossati), giovane genio della new economy e nuovo capo di Pietro.

Giunta alla quinta stagione, la serie tv in quattro puntate – prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission, in onda da domenica 8 marzo in prima serata su Rai 1 – riporta Vanessa Scalera nei panni colorati e stravaganti del celebre sostituto procuratore della Repubblica di Matera.

Location

Dove è stata girata Imma Tataranni 5? Confermato il ruolo centrale di Matera, con il proprio patrimonio monumentale, mentre diversi altri luoghi del territorio lucano – da Venosa ai Laghi di Monticchio, al Parco Scultura La Palomba – arrivano ad arricchire, in questa stagione, la scenografia insostituibile e unica dei racconti di Imma.

Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
