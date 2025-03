Imma Tataranni 4: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 9 marzo

Questa sera, domenica 9 marzo 2025, va in onda la terza puntata della serie Imma Tataranni 4. La serie giunta alla quarta stagione va in onda in prima visione alle ore 21.30. La fiction con protagonista Vanessa Scalera va in onda per quattro puntate. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni

Dopo l’arresto del latitante Latronico, l’indagine sotto copertura di Calogiuri si conclude, costringendo il maresciallo a lasciare Matera per garantire la sua sicurezza. Pietro, sempre più affrancato, trova nell’amicizia con Vasco Parisi un importante punto di riferimento. Intanto, tutta Matera è riunita per il matrimonio della D’Antonio, dove Filomena è impegnata a mantenere le apparenze per preservare la reputazione familiare.

Imma Tataranni 4: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Imma Tataranni 4? Nel nuovo capitolo ritroveremo molti dei volti storici della serie, insieme a qualche new entry. Vediamo insieme il cast di Imma Tataranni 4.