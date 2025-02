Imma Tataranni 4: trama, cast, episodi, attori, quante puntate, durata, streaming, quarta stagione, Rai 1

Imma Tataranni 4, la quarta stagione della popolare fiction con protagonista Vanessa Scalera, va in onda in prima serata dalle ore 21.30 su Rai 1 dal 23 febbraio 2025. In tutto sono previsti quattro episodi. La serie è tratta dai romanzi di successo di Mariolina Venezia, la quale ha dato via ai fortunati casi di Imma Tataranni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Trama

La serie, che ha conquistato il pubblico con il suo mix di giallo e ironia, riprende la storia della magistrata più irriverente e determinata della televisione italiana, interpretata da Vanessa Scalera.

Gli episodi inediti si aprono con un evento che sconvolge la vita di Imma: l’omicidio di Sara Strippoli, in cui il principale indiziato è proprio suo marito, Pietro De Ruggeri. Questa drammatica svolta porta Imma a prendersi un periodo di aspettativa dalla procura. Tuttavia, il suo spirito investigativo non le permette di restare in disparte e, affiancata dalla fidata cancelliera Diana e dal maresciallo Calogiuri, inizia un’indagine parallela per scoprire la verità sull’accaduto.

Nel frattempo, la figlia Valentina decide di seguire le orme della madre e intraprendere la carriera di magistrato. Questa scelta, se da un lato rende Imma orgogliosa, dall’altro porta nuove tensioni in famiglia, soprattutto con Pietro, già messo a dura prova dagli eventi recenti.

La stagione approfondirà anche le dinamiche tra Imma e Calogiuri, con cui il rapporto si è fatto sempre più complesso, e metterà alla prova la protagonista sia sul piano personale che professionale. In questa stagione farà il suo ingresso anche un nuovo personaggio maschile, il cui nome non è stato ancora rivelato, ma che promette di portare nuovi equilibri (e forse qualche guaio) nella vita di Imma.

La serie, che ha sempre saputo mescolare in modo efficace il giallo con il racconto della vita privata della protagonista, continuerà a esplorare la complessità del personaggio di Imma, divisa tra la sua professione e le sfide della sfera personale. Il tema della giustizia sarà ancora una volta centrale, con indagini che metteranno in discussione le certezze della protagonista e dei suoi colleghi.

Inoltre, la stagione si concentrerà maggiormente sulle conseguenze psicologiche delle scelte di Imma, sul suo rapporto con la figlia e su come la sua carriera influenzi la vita familiare. Non mancheranno colpi di scena e momenti di grande intensità emotiva, facendo di questa nuova stagione un appuntamento imperdibile per i fan della serie.

Imma Tataranni 4: dove eravamo rimasti

Abbiamo visto la trama della quarta stagione, ma dove eravamo rimasti alla fine della terza stagione? Nell’ultima puntata Pietro era stato prosciolto dall’accusa di avere ucciso Sara, ma la morte di quest’ultima lo aveva costretto a rivelare di avere tradito Imma con lei. A sua volta Imma, dopo avere baciato Calogiuri aveva deciso di allontanarsi da casa chiedendo ospitalità all’amica e assistente Diana (Barbara Ronchi). Ad aggiungere ulteriore suspense, la rivelazione sul malavitoso Cenzino Latronico (Nello Mascia), creduto morto da 20 anni e invece ancora vivo.

Cast

Nel nuovo capitolo ritroveremo molti dei volti storici della serie, insieme a qualche new entry. Vediamo insieme il cast di Imma Tataranni 4.

Vanessa Scalera nei panni di Imma Tataranni

Massimiliano Gallo è Pietro De Ruggeri

Alessio Lapice nel ruolo del maresciallo Ippazio Calogiuri

Barbara Ronchi interpreta Diana De Santis

Alice Azzariti è Valentina De Ruggeri

Carlo Buccirosso torna come Alessandro Vitali

Carlo De Ruggieri veste i panni del dottor Taccardi

Ester Pantano è Jessica Matarazzo

Dora Romano interpreta Melina De Ruggieri

Lucia Zotti nel ruolo di Brunella Tataranni

Monica Dugo è Maria Moliterni

Cesare Bocci veste i panni di Saverio Romaniello

Antonio Gerardi interpreta don Mariano Licinio

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Imma Tataranni 4? La quarta stagione è composta da quattro episodi, ciascuno della durata di circa 100 minuti. L’ultima puntata, quindi, andrà in onda il 16 marzo. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 23 febbraio 2025

Seconda puntata: 2 marzo 2025

Terza puntata: 9 marzo 2025

Quarta puntata: 16 marzo 2025

Streaming e tv

Dove vedere Imma Tataranni 4 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima visione dal 23 febbraio 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.