Home » Spettacoli » TV
TV

Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica)

di Anton Filippo Ferrari
Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica)

Questa sera, domenica 14 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata di Imma Tataranni 3, terza stagione della fortunata serie tv con protagonista Vanessa Scalera. Alla regia ancora una volta Francesco Amato, che aveva già diretto la prima, ora affiancato da Kiko Rosati. Il soggetto di serie è di Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola e Pierpaolo Pirone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella frazione La Martella è stata uccisa la diciottenne Fatima Sarkam, figlia di immigrati bangladesi. La stampa insinua che a ucciderla siano stati suo padre e suo fratello per difendere l’onore di casa, dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. Si scopre però che le cose non sono andate così. I contrasti fra Fatima e la sua famiglia si rispecchiano in qualche modo anche nelle incomprensioni fra Imma e Valentina, che a Napoli affronta il difficile esame di letteratura orientale. A complicare il tutto, l’arrivo di sua nonna Filomena, andata fin là per controllare come se la cava la nipote nella grande città. Ed è Filomena a scoprire che Valentina nasconde qualcosa ai genitori. Così come tutti gli altri: Diana, sempre più insoddisfatta, non le ha mai detto di essersi iscritta all’app d’incontri; Pietro le nasconde l’amicizia sempre più intima con Sara; e Calogiuri che continua segretamente a indagare sulla morte di Romaniello. Quando Imma lo scopre gli farà una sconcertante rivelazione.

Imma Tataranni 3: il cast (attori)

Abbiamo visto la trama di Imma Tataranni 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Vanessa Scalera: Imma Tataranni
  • Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma
  • Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini
  • Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro
  • Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma e sua ex compagna di classe
  • Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale
  • Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto
  • Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma
  • Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma
  • Cesare Bocci: Saverio Romaniello
  • Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo
  • Martina Catuzzi: Laura Bartolini, carabiniere

Streaming e diretta tv

Dove vedere Imma Tataranni 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica stasera alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
