Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, martedì 2 novembre 2021, su Rai 1 dalle 21.25 va in onda la seconda puntata della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la fiction di successo con protagonista Vanessa Scalera, che torna con quattro nuovi episodi e intriganti indagini all’interno della procura di Matera. Ma dove vedere Imma Tataranni 2 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

La fiction, come detto, va in onda su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre, 101 di Sky) stasera, martedì 2 novembre 2021, alle ore 21,25 per la seconda delle quattro puntate della seconda stagione.

Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay.it sarà possibile recuperare i vari episodi in qualsiasi momento (purché dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

Trama

Anche nei nuovi episodi Imma (Vanessa Scalera) dovrà indagare su dei nuovi casi, facendosi aiutare dal fidato Calogiuri (Alessio Lapice), verso cui l’attrazione è ancora più forte, soprattutto dopo il bacio che i due si sono scambiati nel finale della prima stagione. Ma Imma vuole restare integerrima, e cercherà di resistere alle tentazioni e di dedicarsi al lavoro ed alla famiglia, occupandosi del marito Pietro (Massimiliano Gallo), sempre in crisi esistenziale, e della figlia Valentina (Alice Azzariti), che ora ha sposato la causa ambientalista, rischiando di mettersi nei guai. Come se non bastasse, però, Imma si deve prendere cura anche della madre Brunella (Lucia Zotti), che sembra custodire un segreto su sua figlia e che ora si trova ricoverata in una casa di riposo, e tenere testa alla suocera (Dora Romano), nella cui sarà sarà costretta ad andare a vivere.