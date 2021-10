Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2: trama, cast, anticipazioni, quante puntate, streaming, Rai 1, seconda stagione

Torna da martedì 26 ottobre 2021 in prima serata su Rai 1 alle 21.25 Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda stagione della fiction record d’ascolti con protagonista Vanessa Scalera, nei panni del personaggio nato dalla penna letteraria di Mariolina Venezia. Nuovi casi e delitti da risolvere all’interno della procura di Matera. Ma qual è la trama, il cast, le anticipazioni, quante puntate sono previste e quando va in onda Imma Tataranni 2? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Nei nuovi episodi, Imma (Vanessa Scalera) dovrà indagare su dei nuovi casi, facendosi aiutare dal fidato Calogiuri (Alessio Lapice), verso cui l’attrazione è ancora più forte, soprattutto dopo il bacio che i due si sono scambiati nel finale della prima stagione. Ma la protagonista vuole restare integerrima, e cercherà di resistere alle tentazioni e di dedicarsi al lavoro ed alla famiglia, occupandosi del marito Pietro (Massimiliano Gallo), sempre in crisi esistenziale, e della figlia Valentina (Alice Azzariti), che ora ha sposato la causa ambientalista, rischiando di mettersi nei guai. Come se non bastasse, però, Imma si deve prendere cura anche della madre Brunella (Lucia Zotti), che sembra custodire un segreto su sua figlia e che ora si trova ricoverata in una casa di riposo, e tenere testa alla suocera (Dora Romano), nella cui sarà sarà costretta ad andare a vivere.

Ma cos’ha di eccezionale Imma Tataranni, croce e delizia della procura di Matera? Semplice. È una donna normale. Con i suoi pregi, tanti, e i suoi difetti, altrettanti. È comprensiva con gli indifesi, ma senza pietà con i potenti. E in una Matera in equilibrio tra passato e futuro, affronta di petto nuovi delitti, risolvendoli nell’unico modo che conosce: senza perdersi in chiacchiere e contando sulla sua prodigiosa memoria. Le indagini che chiederanno a Imma Tataranni intuito e ostinazione sono liberamente tratte dai romanzi di Mariolina Venezia “Via del riscatto”, “Rione Serra venerdì”, “Maltempo” e “Come piante tra i sassi” editi da Einaudi e scritte da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo con la collaborazione di Francesco Amato.

Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore: il cast

Nella seconda stagione della fiction di Rai 1 tornano i protagonisti più amati a cominciare da Vanessa Scalera, nei panni dell’integerrima magistrata lucana, creata della scrittrice Mariolina Venezia. Tra le novità l’arrivo in procura della carabiniera Laura Bartolini (Martina Catuzzi). Con lei Imma percorrerà in lungo in largo per la Basilicata, andando a stanare di persona i sospettati, invece di convocarli in procura. Di seguito tutti gli attori del cast di Imma Tataranni 2 e i rispettivi personaggi interpretati.

Vanessa Scalera: Imma Tataranni, la protagonista

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro

Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma nonché sua ex compagna di classe

Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale

Ester Pantano: Jessica Matarazzo, agente di Polizia

Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto

Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma

Cesare Bocci: Saverio Romaniello, invischiati in alcune vicende poco legali

Paolo Sassanelli: Emanuele “Manolo” Pentasuglia

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo

Nel cast anche Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio. Alla regia della seconda stagione di Imma Tataranni ritroviamo Francesco Amato, che aveva già diretto la prima. La sceneggiatura è invece stata scritta da Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo. La serie è una produzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli.

Location

Qual è la location di Imma Tataranni 2? Protagonista come nella prima stagione è Matera, in Basilicata, dove si trova la procura dell’intransigente magistrata. Nel corso delle puntate vedremo altri meravigliosi scenari della Lucania, come i sentieri della transumanza, le pale eoliche, le dighe, le colline, i colori, la gente ancora oggi in bilico tra un passato doloroso da ricordare e un futuro che chiede riscatto. Le riprese sono state effettuate anche a Metaponto, frazione di Bernalda; Marsicotevere (Potenza) ed in Val d’Agri. E ancora a Viggiani, alla diga del Pertusillo e sul comprensorio della montagna Viggiano-Valturino.

Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2: quante puntate

Quante puntate sono previste per la seconda stagione di Imma Tataranni? Ve lo diciamo subito: si tratta in tutto di otto nuovi episodi. I primi quattro andranno in onda in autunno (dal 26 ottobre al 16 novembre 2021), mentre i restanti quattro saranno trasmessi nella primavera del 2022. La Rai ha quindi deciso di suddividere questa seconda stagione in due blocchi. Appuntamento su Rai 1 ogni martedì in prima serata dalle 21.25. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 26 ottobre 2021

Seconda puntata: 2 novembre 2021

Terza puntata: 9 novembre 2021

Quarta puntata: 16 novembre 2021

Altri quattro episodi nella primavera 2022

Streaming e tv

Dove vedere Imma Tataranni 2? Appuntamento per quattro martedì su Rai 1 alle 21.25 a partire dal 26 ottobre 2021 in prima serata con i nuovi episodi della seconda stagione. Altre quattro prime serate sono già previste nel 2022. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.