Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore: anticipazioni seconda puntata | 2 novembre

Questa sera, martedì 2 novembre 2021, alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda stagione della fortunata fiction con protagonista Vanessa Scalera. In tutto sono previsti quattro nuovi episodi, in prima serata ogni martedì, mentre altre quattro puntate inedite verranno proposte nel 2022. Ecco le anticipazioni della puntata di oggi di Imma Tataranni 2.

Anticipazioni: trama episodio

Nella seconda puntata in onda stasera, dal titolo Via del riscatto, siamo alla sera di Halloween, Pietro ha portato Imma a vedere il lamione (una struttura tipica di Matera, evoluzione dei sassi, costituita da un unico vano con volte a botte o lamia) di famiglia dove vuol aprire il locale jazz. All’improvviso due colpi di pistola rimbombano nell’aria. Imma e Pietro s’imbattono in una donna che spunta da un vicolo vicino Palazzo Sinagra, palazzo al cui interno il giorno dopo si scopre essere avvenuto un omicidio. Tra storie di fantasmi, ex amanti, ex amici, sedute spiritiche, pettegolezzi di paese e anziani misantropi, Imma indaga supportata da un Calogiuri un po’ distratto dalla sua relazione con Jessica.

Imma Tataranni 2: il cast

Vediamo adesso il cast completo di Imma Tataranni 2. Tante le conferme e i graditi ritorni, ma non mancheranno le new entry. Tra le novità l’arrivo in procura della carabiniera Laura Bartolini (Martina Catuzzi). Con lei Imma percorrerà in lungo in largo per la Basilicata, andando a stanare di persona i sospettati, invece di convocarli in procura. Di seguito tutti gli attori del cast di Imma Tataranni 2 e i rispettivi personaggi interpretati.

Vanessa Scalera: Imma Tataranni, la protagonista

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro

Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma nonché sua ex compagna di classe

Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale

Ester Pantano: Jessica Matarazzo, agente di Polizia

Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto

Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma

Cesare Bocci: Saverio Romaniello, invischiati in alcune vicende poco legali

Paolo Sassanelli: Emanuele “Manolo” Pentasuglia

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo

Nel cast anche Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio. Alla regia della seconda stagione di Imma Tataranni ritroviamo Francesco Amato, che aveva già diretto la prima. La sceneggiatura è invece stata scritta da Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo. Appuntamento con Imma Tataranni 2 su Rai 1 questa sera dalle 21.25.