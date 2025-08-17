Imma Tataranni 2 (replica): le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata

Questa sera, domenica 17 agosto 2025, alle ore 21,25 su Rai 1 torna in replica l’ottava puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda stagione della fiction record d’ascolti con protagonista Vanessa Scalera, nei panni del personaggio nato dalla penna letteraria di Mariolina Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’ottava puntata in onda (in replica) stasera, dal titolo “La donna che perse la testa”, la baronessa Giuseppina Antonini de Raho viene ritrovata senza vita. Il cadavere è sul vialetto che porta alla sua villa. La donna era in moto e il suo capo è staccato dal corpo, come se la vittima fosse stata decapitata. Imma è incalzata da Vitali. Quest’ultimo, a sua volta, subisce i timori della buona società di Matera a cui la Baronessa, non per nascita ma per matrimonio, apparteneva. Imma tenta di capire come sia successo il tutto. È un omicidio dalle modalità peculiari. La conduce a scoprire i magheggi di chi desidera costruire un termovalorizzatore a Matera.

Tra le mura domestiche Imma non ha ancora ritrovato l’agognato equilibrio. Si chiede cosa c’è dietro a un mal di schiena improvviso del marito, che lo sottrae dai doveri coniugali. Un tempo erano fonte di gioia e soddisfazione reciproca. Che ci sia un ritorno di fiamma nei confronti di una “occasione persa” del passato? La consorte lo sospetta. Oppure si nasconde qualcosa di più profondo che richiede una drastica presa di posizione? Calogiuri, nel frattempo, deve riprendersi dalla menzogna di Jessica. Si butta anima e corpo sul lavoro, ma fare il maresciallo dei carabinieri comporta rischi anche gravi.

Cast

Ma qual è il cast di Imma Tataranni 2? Nella seconda stagione della fiction di Rai 1 tornano i protagonisti più amati a cominciare da Vanessa Scalera, nei panni dell’integerrima magistrata lucana, creata della scrittrice Mariolina Venezia. Tra le novità l’arrivo in procura della carabiniera Laura Bartolini (Martina Catuzzi). Con lei Imma percorrerà in lungo in largo per la Basilicata, andando a stanare di persona i sospettati, invece di convocarli in procura. Di seguito tutti gli attori del cast di Imma Tataranni 2 e i rispettivi personaggi interpretati.

Vanessa Scalera: Imma Tataranni, la protagonista

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro

Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma nonché sua ex compagna di classe

Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale

Ester Pantano: Jessica Matarazzo, agente di Polizia

Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto

Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma

Cesare Bocci: Saverio Romaniello, invischiati in alcune vicende poco legali

Paolo Sassanelli: Emanuele “Manolo” Pentasuglia

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo

Nel cast anche Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio. Alla regia della seconda stagione di Imma Tataranni ritroviamo Francesco Amato, che aveva già diretto la prima. La sceneggiatura è invece stata scritta da Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo. La serie è una produzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli.