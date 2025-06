Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo: anticipazioni, cast, ospiti, quante puntate e streaming

Questa sera, lunedì 2 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata de Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, tre serate evento con il trio italiano più celebrato al mondo dalla nuova e prestigiosa location di Palazzo Te a Mantova. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast e ospiti)

Sempre dalla prestigiosa cornice di Palazzo Te a Mantova, la serata sarà condotta da Il Volo con la partecipazione di Lorella Cuccarini. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Ogni esibizione sarà un’esperienza unica: si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti creando uno show sorprendente e coinvolgente per il pubblico.

Tanti gli ospiti d’eccezione della terza puntata. Sul palco si alternano voci come quella intensa e calda di Giorgia, l’energia coinvolgente di Alessandra Amoroso, la delicatezza elegante di Arisa, la grinta rock dei The Kolors e l’anima cantautorale di Brunori Sas. E poi Clara, astro nascente della scena pop italiana, e la voce inconfondibile di Mario Biondi, che porta il suo tocco soul. In più, con incursioni tra musica e recitazione, troviamo Giuseppe Fiorello, e momenti dedicati alla bellezza del suono grazie alla partecipazione di artisti come il violinista Gennaro Desiderio e il flautista Andrea Griminelli. Un ruolo speciale è affidato anche all’orchestra, che accompagna ogni esibizione con grande professionalità.

Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel tempo: quante puntate

Quante puntate sono previste per Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima lunedì 19 maggio 2025; la terza e ultima lunedì 2 giugno 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 19 maggio 2025 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 26 maggio 2025 TRASMESSA

Terza puntata: lunedì 2 giugno 2025 OGGI

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera, lunedì 2 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.