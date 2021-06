A che ora inizia Il Volo – Tributo a Ennio Morricone: l’orario del concerto su Rai 1

A che ora inizia Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, il concerto evento in programma stasera – sabato 5 giugno 2021 – su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la messa in onda su Rai 1 è prevista a partire dalle ore 21,25. L’evento avrà una durata di circa 2 ore e 30 minuti e vedrà la presenza sul palco dei tre giovani artisti e di tanti ospiti. Al fianco dei tre cantanti infatti vedremo Andrea Morricone, Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli. Quello di stasera è il primo concerto in diretta televisiva di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che, non solo celebreranno il Maestro, ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, ma presenteranno la serata con una conduzione ironica e vivace che contraddistingue i loro oltre 10 anni di amicizia.

Streaming e tv