Il Volo – Tributo a Ennio Morricone: scaletta, ospiti, durata e streaming

Questa sera, sabato 5 giugno, Il Volo aprirà il 2021 dell’Arena di Verona con un esclusivo concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morricone, un vero e proprio tributo che verrà trasmesso in diretta in prima serata su Rai 1 (a partire dalle ore 21,25) e vedrà la partecipazione speciale del Maestro Andrea Morricone e di tanti artisti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Quello di stasera è il primo concerto in diretta televisiva di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che, non solo celebreranno il Maestro, ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, ma presenteranno la serata con una conduzione ironica e vivace che contraddistingue i loro oltre 10 anni di amicizia. L’orchestra sarà diretta dal Maestro Marcello Rota. Questo viaggio emozionante, dentro l’arte e la musica del più geniale compositore del Novecento, farà il giro del mondo, trasmesso negli Stati Uniti dal prestigioso network PBS.

Ospiti

Ma quali saranno gli ospiti dell’evento Il Volo – Tributo a Ennio Morricone? Al fianco dei tre cantanti vedremo Andrea Morricone, Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli.

Il Volo – Tributo a Ennio Morricone: la scaletta del concerto

Ma qual è la scaletta de Il Volo – Tributo a Ennio Morricone? Purtroppo la scaletta del concerto non è stata resa nota. Ma possiamo intuire i brani che verranno eseguiti. Da sempre infatti Il Volo è legato al Maestro, con il quale ha condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano “E più ti penso” su un medley dei temi musicali composti da Ennio Morricone per i film “C’era una volta in America” e “Malèna”. Anche nei numerosi concerti in tutto il mondo, il trio italiano ha spesso presentato “E più ti penso”, come tributo a una delle più grandi eccellenze italiane, patrimonio culturale di tutto il mondo, e gli ha dedicato l’intenso brano “Your Love” sul palco del 71esimo Festival di Sanremo. Il progetto dedicato a Ennio Morricone sarà anche il prossimo impegno discografico di Piero, Ignazio e Gianluca, con pubblicazione mondiale per Sony Music.

Pubblico

Arena Di Verona Srl comunica che, su ordinanza del Ministero della Salute, esclusivamente nella giornata del 5 giugno 2021 e in relazione allo svolgimento dell’evento, viene posticipato il limite orario agli spostamenti per i partecipanti all’evento: gli spettatori dell’esclusivo concerto-evento de Il Volo potranno infatti tornare alla propria abitazione entro le 2 di notte. L’ingresso del pubblico sarà consentito e disciplinato a partire dalle ore 18,30 fino alle 20,30. L’evento sarà organizzato nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a contrastare la pandemia da Covid-19. Tutti i posti venduti saranno numerati e terranno conto della distanza interpersonale.

Il Volo – Tributo a Ennio Morricone: la durata del concerto

Ma quanto dura (durata) Il Volo – Tributo a Ennio Morricone? Il concerto e la diretta tv su Rai 1 avrà inizio alle ore 21,25 e la conclusione è prevista intorno alla mezzanotte. La durata prevista è quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo – Tributo a Ennio Morricone in diretta tv e live streaming? Il concerto evento sarà trasmesso dall’Arena di Verona in diretta tv su Rai 1 oggi, 5 giugno 2021, a partire dalle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.