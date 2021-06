Il Volo – Canto degli italiani: l’inno di Mameli all’Arena di Verona | 2 giugno 2021

Oggi, 2 giugno 2021, in occasione della Festa della Repubblica, il trio de Il Volo si esibisce nel Canto degli italiani, vale a dire l’Inno di Mameli. Un appuntamento da non perdere dopo il Tg1 delle 20 (alle 20.35), nel suggestivo scenario dell’Arena di Verona. La regia è di Cristian Biondani. I ragazzi de Il Volo, con questa occasione per celebrare la Repubblica, lanciano l’evento del 5 giugno in onore di Ennio Morricone, che li vedrà protagonisti sempre su Rai 1.

Inno di Mameli testo

Ecco il testo integrale del Canto degli Italiani, noto anche come Inno di Mameli o Inno d’Italia, un canto risorgimentale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847, inno nazionale della Repubblica Italiana.