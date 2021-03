Il Volo, chi sono i componenti del gruppo ospite a Sanremo 2021: biografia, vita privata e cachet per il Festival

Anche il trio de Il Volo è tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021: ecco chi sono i componenti del gruppo che animeranno la seconda serata della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), in onda questa sera, mercoledì 3 marzo, con un omaggio al grande compositore Ennio Morricone.

Biografia

Composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, il trio si costituisce nel 2009 durante il talent canoro per bambini Ti lascio una canzone. Presentatisi al programma come cantanti solisti, diventano occasionalmente un trio per volontà del regista del programma, Roberto Cenci, guadagnandosi il soprannome di “tenorini” in riferimento ai grandi Tre Tenori. Dopo la trasmissione i tre firmano un contratto da due milioni di dollari con una major statunitense, la Geffen, risultando i primi italiani a siglare un contratto con una major statunitense.

Inizialmente i tre si fanno chiamare The Tryo, poi assumono il nome de Il Volo. I tre iniziano ad esibirsi in tutto il mondo e ottengono un grandissimo successo anche Oltreoceano dove partecipano, in qualità di ospiti, a programmi come American Idol, e alla serie Hbo Entourage con un cameo. I loro album vengono certificati disco d’oro e platino in Venezuela, Colombia, Messico. Il Volo nel 2015 vince anche il Festival di Sanremo con il brano Grande amore, motivo per cui partecipa anche all’Eurovision Song Contest, classificandosi al terzo posto e vincendo il Marcel Bezençon Press Award, il premio della critica. I tre tornano a Sanremo nel 2019 con il brano Musica che resta, ottenendo il terzo posto finale.

La vita privata dei componenti de Il Volo

Nato a Naro, in provincia di Agrigento, il 24 giugno del 1993, Piero Barone è stato fidanzato con Valentina Allegri, figlia dell’allenatore Massimiliano. Ignazio Boschetto, invece, è nato il 4 ottobre del 1994 e l’ultima fidanzata ufficiale risulta essere Alessandra Di Marzio, una ragazza di Caserta. Di recente, tuttavia, gli è stato attribuito un flirt, mai confermato dai due, con la conduttrice Roberta Morise. Gianluca Ginoble è nato a Roseto degli Abruzzi l’11 febbraio 1995 e, secondo i ben informati, sarebbe fidanzato con una ragazza di nome Martina.

Cachet Sanremo 2021

Qual è il cachet percepito da Il Volo per il Festival di Sanremo 2021? Comunicazioni ufficiali in merito non ne sono state date, anche se, secondo diverse indiscrezioni, Fiorello e Ibrahimovic, presenti in tutte e 5 le serate, dovrebbero percepire 50mila euro a puntate. Alcuni ospiti e co-conduttrici, invece, dovrebbero avere un cachet di 25mila euro, ma, come detto, si tratta solamente di indiscrezioni e non di cifre ufficiali.

